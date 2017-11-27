مدبولي يجتمع باللجنة الاقتصادية ويتأكد من المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في السوق

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قام وزير الإسكان الدكتور “مصطفى مدبولي” والذي يقوم حاليا بتولي أعمال رئيس الوزراء لحين عودته من رحلته العلاجية في الخارج بعقد اجتماع مع اللجنة الوزارة الاقتصادية، وقد قام وزير الإسكان بمُناقشة فعاليات الاجتماع اليوم في مقر المجلس اليوم الإثنين.

وأشارت التصريحات التي وردت إلينا من عدد من المصادر التابعة للحكومة، أن وزير الإسكان سيقوم خلال هذا الاجتماع بالإطلاع على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، وذلك من خلال مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية وكذلك التأكد من مدى توفر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق بالأسعَار التي تناسب المواطنين في ظل مرور السوق بالأزمة الحالية.

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وتأتي تلك الإجراءات في ظل سعي الحكومة إلى توفير حاجة المواطنين من السلع الغذائية في الأسواق بأسعار مناسبة للحالة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وخاصة مع الارتفاعات الأخيرة التي أضيفت على أسعار السلع الغذائية الأساسية في السوق المصرية والتي يحتاج إليها المواطن المصري بصورة مستمرة ويومية.

وأضافت التصريحات أيضا أن الاجتماع سيشمل مجموعة من الخطط الاستثمارية التي تسعى الحكومة لتطبيقها في المستقبل، حيث سيقوم وزير الإسكان بمناقشة تلك الخطط التي تم وضعها شاملة لجميع القطاعات والمجالات، حيث ستوفر تلك الخطط المزيد من الفرص الاستثمارية التي ستقوم الحكومة من خلالها بجذب الاستثمارات الجديدة.

وتقوم الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية بالعمل على جذب المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة، وذلك من خلال طرح المزيد من الخطط المستقبلية التي من خلالها تقوم الحكومة بتهيئة الجو المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

حيث تساهم الاستثمارات الأجنبية في حل الكثير من المشكلات الأجنبية التي يواجهها الاقتصاد المصري، وعلى رأس تلك المشكلات، مشكلة البطالة والتي تحلها الاستثمارات من خلال فرص العمل التي توفرها للشباب المصري، هذا بجانب العملة الأجنبية والتي تساهم في رفع قيمة الاحتياطي الأجنبي للبلاد لدى البنك المركزي.

كما تقوم الاستثمارات بتوفير الكثير من الخدمات الهامة للمواطنين، والسلع والمنتجات الضرورية والتي تقوم تلك المشروعات بتوفيرها في السوق بكميات كبيرة وبجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.

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