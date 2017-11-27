أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاثنين 27/11/2017.. انخفاض سعر اللحوم والدواجن الآن فى الأسواق المصرية

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خرجت بعض التصريحات من أصحاب المحلات والمختصين أسعار اللحوم والدواجن في مصر مؤكدة على انخفاض كلاً من من أسعار الدواجن وأسعار اللحوم داخل الأسواق المصرية، حيث تسببت حالة الركود في انخفاض الأسعار بشكل كبير نتيجة عزوف المواطنين عن عمليات البيع والشراء داخل جميع المناطق والمحافظات.

أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق والمزارع:

ورد أن أسعار الدواجن البيضاء قد شهدت خلال تعاملات اليوم داخل الأسواق المصرية انخفاض جديد بمعدل نصف جنيه، بينما من جهة أخرى لم يطرأ أي تغييرات على سعر كرتونة البيض سواء داخل الأسواق أو في المزارع المنتجة، كما صرح السيد الدكتور عبد العزيز السيد، والذي يشغل منصب رئيس شعبة الثروة الداجنة التابعة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه بالنسبة إلى سعر الدواجن البيضاء داخل المزارع قد تراوحت ما بين 19 و 19.50 جنيهًا وذلك بالنسبة إلى سعر الكيلو جرام منها بينما وصلت للمستهلك ما بين بين 23 و24 جنيهًا، أما عن أن سعر كرتونة البيض بالمزارع فقد بلغت نحو 33.50 جنيهًا، بينما وصلت للمستهلك بنحو 37 و38 جنيهًا.

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أو مفاجأة جديدة.. انخفاض أسعار اللحوم في مصر 20 جنيه

أسعار اللحوم اليوم الاثنين بالأسواق:

أعلن العديد من التجار بمختلف المناطق والأسواق أنهم قد لجأوا إلى خفض أسعار اللحوم بمختلف أنواعها خلال تعاملات البيع والشراء بسبب حالة الركود التي قد شهدتها الأسواق وعلى الرغم من ذلك لم يتأثر المواطنين بخفض سعر اللحوم بأغلب المناطق حيث أكد التجار على أن الإقبال مازال ضعيفًا بشكل عام حتى الآن ولم يتوقع أحد ما تخفيه الفترة القادمة من اسعار.

كما ورد حيث وصل انخفاض سعر الكيلو منها إلى 20 جنيه، وقد سجل سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم حوالي 135 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو اللحم الضأن إلى 130 جنيها، والكبدة الكندوز مشكل 130 جنيها، وعن سعر الكبدة الضأن فقد سجلت 130 جنيها، والممبار 40 جنيها والبوفتيك بـ 140 جنيها، والمفروم الكندوز بـ 130 جنيها، والكبدة الكندوز صافى 135 جنيها، والحواوشى 80 جنيها، والسجق 100 جنيه، و الشاورمة 100 جنيه، والبرجر 100 جنيه.