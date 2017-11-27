“المركزي المصري” يطرح “بنك القاهرة” في “البورصة” في منتصف 2018

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تابع موقع مصر 365 حالة من الترقب في جميع الأوساط المالية والمصرفية وذلك بخصوص طرح “بنك القاهرة” في سوق المال المصري خلال الفترة القادمة، بعد أن قام محافظ البنك المركزي المصرية “طارق عامر” بالإعلان عن طرح بنك القاهرة في منتصف العام القادم 2018.

وصرح مصدر اقتصادي أن عملية طرح “بنك القاهرة” من خلال سوق المال المصري أنه لا توجد أي عراقيل في عملية طرح أسهم بنك القاهرة في سوق المال المصري، وأكد أن حق إدارة بنك القاهرة سيتم الاحتفاظ بها على أن يتم طرح أسهم بنك القاهرة بنسبة تسعة وأربعين في المئة فقط.

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وقد أعلن محافظ البنك المركزي المصري “طارق عامر” إنه سيتم طرح أسهم بنك القاهرة في سوق المال المصري في منتصف العام القادم 208، وأشار أن رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” قد قام بإعطاء مجموعة من التوجيهات السريعة بخصوص عملية طرح “بنوك القطاع العام” في سوق المال المصري.

كما صرح “طارق عامر” أن القرارات الجريئة والتاريخية التي قام بها رئيس الدولة المصرية “عبدالفتاح السيسي” بشجاعة وبراعة هي التي قامت بوضع جمهورية مصر العربية على الطريق الصحيح.

وأوضحت مصدر مطلعة أن هناك عدد من الخطوات التي تتسم بالقوة في عملية طرح بنوك القطاع العام وكل الأمور التي سيتم دراستها دراسة شاملة ووافية، وأكد على إعلان محافظ البنك المركزي المصري عن طرح أسهم بنك القاهرة خلال سوق المال المصري خلال منتصف العام القادم 2018.

والجدير بالذكر أن وكيل محافظ البنك المركزي المصري “طارق فايد” قد أعلن أنه سيتم طرح أسهم بنك القاهرة في سوق المال المصري خلال منتصف العام القادم 2018، وأوضح أن نسبة الأسهم المطروحة مازالت محل دراسة في الوقت الراهن على أن لا تتعدى نسبة 40% من أسهم البنك.

وأوضح “طارق فايد” أن هناك العديد من البنوك الإقليمية والعالمية تهتم بالاستثمار في السوق المصري، لوجود معدلات ربحية عالية تزيد عن ثلاثين في المئة على الحقوق الملكية، ومعدل اثنين في المائة من العائد على الأصول، وتعد بذلك نسبة عالية لا مجال للمنافسة مع المعدلات العالمية للعديد من البنوك.

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