خبير عقاري يوضح سبب ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات ويقدم حل للهروب من فخ ارتفاع الاسعار

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أكد الخبير والمقيم العقاري ومؤسس دار تقييم الأملاك العقارية، خالد عاطف، أن البنوك المصرية تمتلك قيم الأصول الأملاك العقارية بنسبة كبيرة جدا ولا نستطيع حصرها، وأن أسعار العقارات مرتفعة بشكل كبير بسبب احتكار رجال الأعمال وتجار العملة لها.

حيث أكد الخبير العقاري في تصريح خاص لة، ان اسعار الاراضي والعقارات ارتفعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ومؤكدا علي ان الاسعار في زيادة مستمرة، لذلك من الصعب طرح البنوك المصرية لأصول العقارات للبيع، ومشيرة الي في حين موافقة البنك علي طرح الأصول العقارية للسوق العقاري المصري سوف يكون ذلك نقطة تحول كبيرة في تاريخ السوق العقاري المصري.

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وأوضح الخبير العقاري المهندس خالد عاطف، بأن السوق العقاري المصري فقير في الوقت الحالي بسبب عدم طرح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق والأراضي، الأراضي الكافية لكي تلبي احتياجات السوق العقاري المصري الذي لم يتشبع حتى الآن، وأكد خالد عاطف بأن الحل الوحيد والأمثل للهروب من الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي، هو عمل تعاون مشترك بين الشركات العقارية بأكملها الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن تحالف الشركات الصغيرة والمتوسطة مع بعض يعمل علي الهروب من غلاء أسعار الأراضي.

وأكد عاطف أن الأراضي المطروحة من قبل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، تكون بأسعار مبالغ فيها ومرتفعة جدا، الأمر الذي يؤدي إلى احتكار الشركات العقارية الكبيرة في عملية الشراء، وبالتالي عدم استطاعة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الشراء وذلك بسبب عدم امتلاكها سيولة مالية كافية علي عكس الشركات العقارية الكبيرة.

وأشار الخبير العقاري بأن فكرة تعاون وتحالف الشركات المتوسطة والصغيرة مع بعضها هي الحل الأمثل لمواجهة غلاء أسعار الأراضي، وايضا رفع قدرة تلك الشركات علي زيادة السيولة وبالتالي شراء الأراضي وتنفيذ المشروعات ومنافسة الشركات الكبيرة الأخرى، وأكد أيضا بأن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات هو استثمار أصحاب رؤوس الأموال وتجار الذهب في هذا المجال، وأشار بأن الاتجاهات التي يفعلها مضاربي البورصة للاستثمار في العقارات السبب في غلاء الأسعار، ومشيرا بأن شركات الصرافة وتجار العملة ينو بالاتجار في العقارات والدخول في هذا المجال.

وأوضح أن الاستثمار في سوق العقارات مربح للغاية، لأن العقار يظل مخزن القيمة دائما، ويكون الطلب علية أكثر ومستمر بشكل كبير علي الرغم من ارتفاع الأسعار باستمرار.

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