“البيتكوين” تقترب من حاجز ال10 آلاف دولار مواصلة تحطيم الأرقام القياسية

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ارتفع مستوى تعاملات العملة الإلكترونية “بيتكوين” خلال الفترة الأخيرة على غير المتوقع مما جعلها تحطم الأرقام القياسية بعد وصولها إلى مستويات غير مسبوقة من قبل، ونجحت العملة الإلكترونية منذ تلك الفترة في الاستمرار في الارتفاعات والتي اتجهت من خلالها صوب ايطار ال10 آلاف دولار.

والذي سجلته العملة خلال تعاملاتها اليوم الاثنين، ونجحت من خلال الوصول إلى هذا المستوى في تحطيم الأرقام القياسية من جديد، حيث نجحت العملة الإلكترونية خلال ال24 ساعة الماضية في تسجيل ارتفاع جديد بقيمة تتعدى ال8.11%.

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حيث وصلت قيمة العملة الإلكترونية خلال تعاملات اليوم في تمام الساعة الثامنة صباحا وفقا لتوقيت جرينتش إلى نحو 9766 دولار، حيث تمكنت العملة الإلكترونية خلال تعاملات أمس ولأول مرة منذ بداية التعامل بتلك العملة إلى تخطي حاجز ال9 آلاف دولار.

الجدير بالذكر أن العملة الإلكترونية “بيتكوين” هي عملة ليس لا وجود مادي على الإطلاق، وذلك لكونها عملة افتراضية يتم تداولها من خلال الإنترنت، وبالتالي فإن تلك العملة لا تخضع لأي من الجهات الرقابية للإشراف عليها ولا يتم إصدارها من قبل أي من البنوك المركزية في العالم كما أنها لا تخضع لأي من تلك السلطات المركزية التي تخضع لها العملات الأخرى والتي يتم تداولها.

كما وتقوم سوق تداول تلك العملة الإلكترونية من خلال مجموعة من أجهزة الكمبيوتر والتي تنتشر حول العالم، حيث تقوم تلك الأجهزة بإجراءات إضافة المزيد من العملات الجديدة إلى النظام، هذا بالإضافة إلى التأكد من صحة المعاملات التي تتم بخصوص تلك العملة والأرقام التي وصلت إليها.

الجدير بالذكر أن تعاملات العملة الإلكترونية “بيتكوين” كانت قد مرت بسلسلة انخفاضات مستمرة على مدار أربعة أيام متتالية، وقد توقع عدد من المتعاملين أن تشهد تلك العملة المزيد من الانخفاضات خلال الفترة القادمة، وجاءت توقعات ارتفاع العملة من جديد ضعيفة وفقا لتصريحات الخبراء.

إلا أن العملة قد ارتفعت من جديد على عكس جميع التوقعات في ذلك الوقت، وتمكنت أيضا من تحطيم الأرقام القياسية خلال المستويات التي وصلت إليها في الفترة الأخيرة.

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