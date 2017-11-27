“البنا” يؤكد على أهمية المزرعة النموذجية المشتركة التي تم افتتاحها في توجو

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تابع موقع مصر 365 تأكيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور “عبدالمنعم البنا” على أهمية “المزرعة النموذجية المشتركة” التي قام بافتتاحها في دولة توجو وبالتحديد في “مدينة سوكودي”، وأشار أن افتتاح هذه المزرعة النموذجية يأتي في إطار التعاون بين توجو وجمهورية مصر العربية في مجال الزراعة.

وصرح “عبدالمنعم البنا” عن وجود توجيهات من الدولة المصرية في إطار العمل على تعزيز التعاون الدولي والاقتصادي مع دول قارة إفريقيا على اعتبار أن هذا الدولة تعد هي الامتداد الطبيعي وكذلك الامتداد الاستراتيجي لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى وجود علاقات دولية ذات تاريخ مشترك مع الدول الإفريقية.

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وأكد الدكتور “عبدالمنعم البنا” على وجود مشروعات تنموية تعمل على تعزيز التعاون الدول والاقتصادي بين الدول الإفريقية من أجل تحقيق مصالح لشعوب القارة السمراء، وأوضح أن المزرعة النموذجية في توجو تعد نموذج للتعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية وبين دولة توجو، حيث تساهم بشكل كبير في العمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى العمل على تحقيق “الأمن الغذائي”.

وصرح “عبدالمنعم البنا” أن المزرعة النموذجية في توجو سيتم نقل خبراتها والتجارب الحديثة الزراعية إلى دولة توجو من خلال تقارير وأبحاث ودراسات تقوم على إعدادها “مركز البحوث الزراعية المصرية”، ونقل العلوم الزراعية والتكنولوجية الزراعية إلى هناك.

وأوضح “عبدالمنعم البنا” أن المزرعة النموذجية المشتركة بين مصر وتوجو تقوم على مساحة مائة وخمسين هكتار وقابلة إلى التوسع والزيادة، حيث سيتم فيها زراعة “فول الصويا، القمح، والذرة الشامية، والسورجم” بالإضافة إلى زراعة محاصيل من الفاكهة الاستوائية والخضر مع إقامة أنشطة استزراع سمكي وكذلك مزرعة للإنتاج الحيواني.

وأعلن “عبدالمنعم البنا” أن المزرعة النموذجية المشتركة بين مصر وتوجو تقوم على مساعدة توجو في العمل على رفع إنتاجها من المحاصيل الحقلية وكذلك المحاصيل الأخرى والعمل على تطبيق البحوث الزراعية المصرية وكذلك نقل التكنولوجية المصرية الزراعية إلى توجو، والعمل على إدخال أصناف مصرية تتميز بإنتاجيتها العالية.

وأكد “عبدالمنعم البنا” أن المزرعة النموذجية المشتركة ستعمل أيضا على رفع الكفاءة الفنية للعاملين في توجو من خلال البرامج التدريبية المشتركة بين الجانب المصري وجانب دولة توجو.

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