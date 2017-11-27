استقرار ملحوظ في أسعار النفط عند أعلى مستوى منذ عامين خلال تعاملات اليوم

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جاءت إجراءات إغلاق خط أنابيب كيستون النفطي والذي يربط بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين كندا في استمرار أسعار النفط عند أعلى مستوى لها منذ فترة عامين، وذلك خلال تعاملات اليوم، وقد ساهمت التوقعات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة بخصوص تخفيض الإمداد واستمرار الاتفاق كما زعمت أوبك في تعزيز التعاملات التي شهدتها الأسواق.

حيث وصلت أسعار تعاقدات غرب تيكساس الوسطي الأمريكي خلال تعاملات اليوم في تمام الساعة 0029 حسب توقيت جرينتش إلى سعر 58.91 دولار للبرميل الواحد، وجاءت تلك الأسعار بعد انخفاض السعر بمعدل أربعة سنتات بالمقارنة بأسعار تعاملات أمس عند الإغلاق.

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إلا أنه على الرغم من تلك الانخفاضات إلا أن الأسعار لا تزال قريبة من سعر 59.05 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى سجلته الأسعار على مدار العامين الماضيين، في حين أن أسعار تعاقدات خام برنت القياسي قد استقرت عن آخر سعر قبل إغلاق التعاملات دون حدوث أي تغييرات في الأسعار، وذلك عند سعر 63.84 دولار للبرميل.

الجدير بالذكر أن سعر الخام الأمريكي قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد تقليص المخزون بشكل ملحوظ نتيجة إجراءات إغلاق خط أنابيب كيستون والذي تصل طاقته إلى أكثر من 590 ألف برميل في اليوم، هذا ومع الجهود التي قامت بها أوبك ،فقد قلت نسبة المعروض في السوق بشكل كبير.

كما ساهمت الإجراءات التي قام بها المنتجين الآخرين ومنهم روسيا والتي تتضمن إجراءات خفض الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يوميا وإجراءات أوبك أيضا في تقليل قيمة المعروض في السوق، وقد بدأت تلك الإجراءات في كانون الثاني ومن المقرر أن تنتهي في آذار 2018، كما ستقوم أوبك في تاريخ 30 نوفمبر بعقد اجتماع تناقش فيه السياسات الخاصة بها.

وخلال التصريحات التي قام بها أحد مُحللين مؤسسة “ريفكين سكيُوريتيز” ويليام أولوجلِين فقد أكد أنه من المتوقع أن يقوم تجار النفط بتخفيض قيمة الإنتاج العالمي، كما أضاف ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن روسيا من المقرر أن تناقش أمر تمديد الاتفاق العالمي خلال الفترة القادمة، إلا أنه لم يذكر أي من الأمور التي تتعلق بأمَد التمديد.

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