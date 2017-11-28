مصادر رسمية: ارتفاع أسعار الدواء في السوق المصري مرة أخرى فى الفترة المقبلة

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بعد تعرض أسعار الأدوية إلى الزيادة مرتين أثناء 12 شهر، صار المواطن البسيط ينتظر مواجهة زيادة جديدة فى الأيام القادمة، وذلك وفقا لما ورد منذ قليل من خلال مصادر حكومية لموقع “إرم نيوز”، والذي يكشف أن الشركات الأدوية “المالتي ناشيونال”، قد عقدت جلسة مطولة ى الاونة الاخيرة، مع وزارة الصحة وتم إبرام اتفاق خلال الاجتماع ينص على زيادة جديدة فى أسعار الأدوية.

جدير بالذكر أن الزيادة التى تعرض لها الدواء في فى الفترة الأخيرة، قد أتت خلال شهر يناير السابق، حيث قام الوزارة وقتها برفع أسعار ما يزيد عن 4 آلاف مستحضر طبى و دواء من بين حوالى 12 ألف مستحضر موجودين في الأسواق المصرية، وذلك بحجة عدم توفرها في السوق المحلية بسبب عدم استطاعت الشركات المحلية على القيام بتحضير هذه الأدوية نتيجة ارتفاع أسعار الدولار بصورة مفاجئة حينذاك، مما تسبب فى زيادة تكلفة تصنيع الدواء، حتى أصبحت تتعدى سعره بالنسبة للمواطن، وهو ما تسبب وقتها فى خسائر كبيرة لبعض الشركات .

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كما أكدت المصادر الرسمية خلال حديثها والذي تم نشره منذ قليل، عبر موقع “إرم نيوز”، أن ارتفاع الأسعار المرة القادمة لم يأتي فى اللحظة، بل هو نتاج الكثير من المفاوضات الطويلة التي دامت لبعض أسابيع فى الفترة السابقة بين كلامن الحكومة المصرية من جانب وبين الشركات الأجنبية الى تمارس النشاط في السوق المصري من جانب أخرى.

لابد وأن نشير إلى أن حتى هذه الآونة لا توجد أي مصادر رسمية من جانب وزارة الصحة قد أدلت ببيان بخصوص هذا القرار، كما أنها لم تؤكد أي شركة من الشركات الأجنبية على أنها قد أخذ موافقة من جانب وزارة الصحة بشأن هذا الأمر، وهو زيادة أسعار أدويتها في الفترة القادمة، لذا إن صح القول أن كل هذا يقع تحت دائرة التكهنات، والتنبؤات التي سوف تتضح يسقط القناع عن حقيقتها فى الساعات القليلة القادمة، حيث نلاحظ ان المواطن البسيط على موعد مع هذه الزيادة.

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