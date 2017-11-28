سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 28/11/2017.. أسعار مواد البناء في الأسواق المصرية

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يستمر سعر الحديد والأسمنت هو المصدر الأساسي للقلق التجار والمنتجين والمواطنين وكل المهتمين بسوق البناء والتعمير وذلك بسبب اختلاف وتباين أسعار هما بإستمرار وتأثرهما الدائم بالتطورات الاقتصادية التي تشهدها الساحة السياسية والإقتصادية بالإضافة إلى القرارات التي قد تصدر من قبل الحكومة بشأنهما أو بشأن استيراد بعض الخامات سعر الدولار الجمركي وتحركات سعر الدولار الامريكى داخل البنك المركزي المصري وغيرها من التطورات التي تشهدها الساحة بإستمرار، وعلى هذا نستعرض معكم من هذا المقال اليومي والذي يشهد تحديث للاسعار بإستمرار أخر ما جري في السوق المحلي من تغيرات سواء علي سعر الحديد أو على سعر الاسمنت في مصر.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 12300 12100 جنيه حديد بشاي 12000 جنيه 12080 جنيه حديد العتال 12000 جنيه 12050 جنيه حديد عطيه 12000 جنيه 12050 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه حديد الجيوشي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد مصر ستيل 11900 جنيه 11850 جنيه

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 28/11/2017:

شهد سعر الاسمنت البورتلاندي خلال أحدث تعاملاته داخل السوق المحلي المصري حالة جديدة من الاستقرار بعد عدة قفزات قد شهدها سعر الأسمنت داخل سوق البناء والتعمير في مصر، حيث جاء في تصريحات خبراء الاقتصاد أن أسعار الاسمنت تشهد اليوم حالة جديدة من الاستقرار المؤقت مقارنة بما جاء من غيرها من أسعار قد ظهرت على الساحة يوم أمس وختمت بها تعاملاتها السوقية داخل السوق المحلى.

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 878 جنيه أسمنت النصر النصر 840 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 880 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 848 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة غير متاح أسمنت وادي النيل المصري 840 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 840 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 843 جنيه أسمنت سيناء سيناء 838 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 863 جنيه السويس للأسمنت السويس 865 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 865 جنية أسمنت تكنو تكنو غير متاح أسمنت حلوان حلوان 865 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 840 جنيه السويدي السويدي 873 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 835 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 830 جنيه

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أعلن خبراء البناء والتعمير في مصر أنه بالنسبة إلى سعر الأسمنت الأبيض مازال متثبثًا بثباته داخل الأسواق المصرية ولم يتأثر أو يطرأ عليه أي تعديل نتيجة التغيرات التي قد ظهرت في ساحة سوق البناء والتعمير خلال الفترة القليلة الماضية، ومازال اليوم سعر الطن فيه يشهد استقرار ملحوظ في تعاملاته.

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1780 جنية سوبر سيناء سيناء 1730 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1720 جنية رويال العادة رويال غير متاح أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1720 جنية

اما عن سعر الاسمنت المقاوم فقد توقف عن الترنح و التذبذب في سعر الطن فيه، حيث شهدت تعاملاته داخل السوق المصري استقرار مؤقت خلال تعاملات البيع والشراء التي قد تمت اليوم وسط تخبط بين الآراء على استقراره في الفترة القادمة أو اتجاهه نحو الصعود في حالة وجود اي زيادات جديدة قد تطرأ على سعر الاسمنت في مصر خلال الفترة القادمة.

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم 903 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر غير متاح لافارج للأسمنت قاهر البحار 890 جنيه السويس للأسمنت السويس سي ووتر 890 جنيه السويدي السويدي المقاوم 903 جنيه

بالنسبة إلى سعر الاسمنت المخلوط قد شهد خلال عملياته التي جرت داخل سوق البناء والتعمير اليوم استقرار مؤقت مقارنة بما ورد من أسعار في ختام تعاملاته يوم أمس وسط حالة من الترقب من قبل المهتمين بسوق البناء.