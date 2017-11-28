سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 28/11/2017.. أسعار مواد البناء في الأسواق المصرية

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سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 28/11/2017.. أسعار مواد البناء في الأسواق المصرية
الحديد والأسمنت

يستمر سعر الحديد والأسمنت هو المصدر الأساسي للقلق التجار والمنتجين والمواطنين وكل المهتمين بسوق البناء والتعمير وذلك بسبب اختلاف وتباين أسعار هما بإستمرار وتأثرهما الدائم بالتطورات الاقتصادية التي تشهدها الساحة السياسية والإقتصادية بالإضافة إلى القرارات التي قد تصدر من قبل الحكومة بشأنهما أو بشأن استيراد بعض الخامات سعر الدولار الجمركي وتحركات سعر الدولار الامريكى داخل البنك المركزي المصري وغيرها من التطورات التي تشهدها الساحة بإستمرار، وعلى هذا نستعرض معكم من هذا المقال اليومي والذي يشهد تحديث للاسعار بإستمرار أخر ما جري في السوق المحلي من تغيرات سواء علي سعر الحديد أو على سعر الاسمنت في مصر.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز12300 12100 جنيه
حديد بشاي12000 جنيه12080 جنيه
حديد العتال12000 جنيه12050 جنيه
حديد عطيه12000 جنيه12050 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي11950 جنيه11950 جنيه
حديد المصريين11950 جنيه11950 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكومي11850 جنيه11850 جنيه
حديد العشري11850 جنيه11850 جنيه
حديد الجيوشي11850 جنيه11850 جنيه
حديد مصر ستيل11900 جنيه11850 جنيه
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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 28/11/2017:

شهد سعر الاسمنت البورتلاندي خلال أحدث تعاملاته داخل السوق المحلي المصري حالة جديدة من الاستقرار بعد عدة قفزات قد شهدها سعر الأسمنت داخل سوق البناء والتعمير في مصر، حيث جاء في تصريحات خبراء الاقتصاد أن أسعار الاسمنت تشهد اليوم حالة جديدة من الاستقرار المؤقت مقارنة بما جاء من غيرها من أسعار قد ظهرت على الساحة يوم أمس وختمت بها تعاملاتها السوقية داخل السوق المحلى.

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح878 جنيه
أسمنت النصرالنصر840 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس880 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير848 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرةغير متاح
أسمنت وادي النيلالمصري840 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص840 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوانغير متاح
أسمنت العريشالعسكري843 جنيه
أسمنت سيناءسيناء838 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر863 جنيه
السويس للأسمنتالسويس865 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة865 جنية
أسمنت تكنو تكنوغير متاح
أسمنت حلوانحلوان865 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف840 جنيه
السويديالسويدي873 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي835 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله830 جنيه
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أعلن خبراء البناء والتعمير في مصر أنه بالنسبة إلى سعر الأسمنت الأبيض مازال متثبثًا بثباته داخل الأسواق المصرية ولم يتأثر أو يطرأ عليه أي تعديل نتيجة التغيرات التي قد ظهرت في ساحة سوق البناء والتعمير خلال الفترة القليلة الماضية، ومازال اليوم سعر الطن فيه يشهد استقرار ملحوظ في تعاملاته.

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1780 جنية
سوبر سيناءسيناء1730 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1720 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1720 جنية
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اما عن سعر الاسمنت المقاوم فقد توقف عن الترنح و التذبذب في سعر الطن فيه، حيث شهدت تعاملاته داخل السوق المصري استقرار مؤقت خلال تعاملات البيع والشراء التي قد تمت اليوم وسط تخبط بين الآراء على استقراره في الفترة القادمة أو اتجاهه نحو الصعود في حالة وجود اي زيادات جديدة قد تطرأ على سعر الاسمنت في مصر خلال الفترة القادمة.

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم903 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وترغير متاح
لافارج للأسمنتقاهر البحار890 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر890 جنيه
السويديالسويدي المقاوم903 جنيه
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بالنسبة إلى سعر الاسمنت المخلوط قد شهد خلال عملياته التي جرت داخل سوق البناء والتعمير اليوم استقرار مؤقت مقارنة بما ورد من أسعار في ختام تعاملاته يوم أمس وسط حالة من الترقب من قبل المهتمين بسوق البناء.

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل750 جنيه
الشركة القومية للأسمنتغير متاح
أسمنت حلوان788 جنيه
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