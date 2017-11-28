سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28/11/2017.. أسعار الذهب الآن داخل محلات الصاغة

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يعد سعر الذهب الآن هو الشغل الشاغل للكثير من المواطنين المقبلين على الزواج وخاصة بعد الارتفاعات المتكررة والتي قد وصلت إلى حد لم يصل إليه سعر الذهب فى مصر من قبل، بالإضافة إلى اهتمام المستثمرين والاقتصاديين بما وصلت إليه أسعار الذهب داخل محلات الصاغة وما يتوقع من أسعار على الأعيرة خلال الفترة القادمة وعلى هذا نستعرض معكم من خلال موقعنا موقع مصر 365 أخر ما ورد من أسعار على كافة أنواع أعيرة المعدن النفيس في البلاد.

ورد في تصريحات أصحاب محلات الصاغة أنه بالنسبة إلى سعر الذهب في مصر قد ارتفع بمقدار 4 جنيهات مقارنة بما سجله من سعر يوم أمس، نتيجة لارتفاع المعدن النفيس داخل البورصة العالمية والتي قد تؤثر بها على الفور سعر الذهب في مصر داخل محلات الصاغة وسط حالة من الترقب خلال الفترة القادمة.

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أو أيهما أفضل كوعاء ادخاري واستثماري.. الدولار أم الذهب؟

جاء في تصريحات خبراء الاقتصاد أنه بالنسبة إلى أخر تحديثات المعدن النفيس قد ظهر أن أسعار الذهب والذي تحمل عيار 24 قد سجلت حوالي 735.26 جنيه حيث تساوي $41.61 دولار أمريكي، أما عن سعر الذهب الآن عيار 22 قد سجلت حوالي 673.99 جنيه حيث تساوي $38.14 دولار أمريكي، أما عن أسعار الذهب عيار 21 قد سجلت حوالي 643.37 جنيه حيث تساوي حيث تساوي $36.41 دولار، وبالنسبة إلى سعر الذهب في مصر عيار 18 قد سجلت حوالي 551.45 جنيه حيث تساوي $31.21 دولار أمريكي.

من جهة أخرى، أعلن خبراء المعدن الأصفر أن سعر الذهب الآن عيار 14 قد سجل حوالي 428.90 جنيه حيث تساوي $24.27 دولار، بينما ورد أن سعر الذهب اليوم عيار 12 قد بلغت نحو 367.63 جنيه والذي تعادل حوالي $20.81 دولار أمريكي، وبالنسبة إلى سعر الذهب الآن عيار 9 قد بلغت نحو 275.72 جنيه والذي تعادل حوالي $15.60 دولار.

أما عن أسعار أوقية الذهب قد بلغت نحو 22,867 جنيه والذي تعادل حوالي $1,294 دولار أمريكي، فيما يخص أسعار جنيه الذهب قد بلغت نحو 5,147 جنيه والذي تعادل حوالي $291.28 دولار، وبالنسبة إلى أسعار كيلو الذهب قد بلغت نحو 735,259 جنيه والذي تعادل حوالي $41,611 دولار أمريكي.