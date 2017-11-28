البورصة المصرية تصعد إلى مستوى تاريخي بسبب مشتريات الأجانب

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ورد في أحدث التصريحات الصادرة بشأن تعاملات البورصة المصرية أنه قد ارتفعت مؤشرات البورصة اليوم الثلاثاء في نهاية تعاملات بشكل جماعي، حتي وصلت إلى عند أعلى مستوى تاريخي قد وصلت إليه، من جهة أخرى، قد ورد في التصريحات الإقتصادية الصادرة في هذا الصدد أنه قد صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EgX30 وذلك في نهاية تعاملات المالية المقررة خلال اليوم الثلاثاء حتى وصل في تعاملاته إلى نسبة 2.2% وقد سجل ذلك عند مستوى 14537 نقطة حيث كان مدعوما في تعاملاته المالية بمشتريات الأجانب اليوم.

كما ورد في التصريحات أنه بالنسبة إلى مؤشر EGX70 والخاص بتعاملات الأسهم الصغيرة بالإضافة إلى الأسهم المتوسطة قد ارتفع ايضًا حتى وصل إلى نحو 2.6%، وفيما يخص مؤشر EGX100 والذي يعد المؤشر الأوسع نطاقا داخل البورصة قد ورد أنه قد سجل 2.3%.

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جدير بالذكر أنه قد ذكر السيد أحمد زكريا، والذي يشغل منصب مدير حسابات العملاء التابعة إلى شركة عكاظ للأوراق المالية، في تصريحاته الاقتصادية والتي قد صدرت مؤخرًا وتناقلتها الصحف والمواقع الإخبارية، إن قد كان وراء زيادة حجم التداول داخل البورصة خلال الجلسات السابقة وصول المؤشر لمنطقة 14400 نقطة حيث ترتب علي ذلك أنه قد فتح شهية المستثمرين على التداول وكان السبب في زيادة إقبال المؤسسات ايضًا بالإضافة إلى زيادة تعاملات الأجانب على الشراء.

جدير بالذكر أنه قد سجلت تعاملات الأجانب خلال اليوم الثلاثاء بالنسبة إلى صافي شراء في نهاية اليوم بحوالي قيمة 195.2 مليون جنيه، بينما من جهة أخرى، ورد أنه قد اتجهت تعاملات كلاً من العرب والمصريين بالنسبة إلى حركة البيع حوالي 40.2 مليون جنيه، و 154.9 مليون جنيه، وذلك كان بالترتيب.

كما أشار مدير حسابات العملاء إلى أن عملية كسر المؤشر اليوم لتلك المنطقة فى تعاملاته قد جاء مدعومًا باخر ما تحقق من نتائج أعمال الشركات الإيجابية و التى قد تمت خلال الفترة الماضية وقد جاء ذلك مقارنة بالأعوام السابقة. حيث ترتب على ذلك أنه قد صعد سهم البنك التجاري الدولي والذى يعد السهم صاحب أكبر وزن نسبي خلال تعاملاته حيث وصل المؤشر إلى حوالى 2.8%، بينما حقق سهم شركة أوراسكوم للاتصالات 2.7%.

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