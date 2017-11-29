بحوث الإسكان تتوصل إلى طرق جديدة في البناء تمكن الدولة من توفير مليارات الجنيهات

Advertisements

أعلن رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، الدكتور “خالد الذهبي” خلال التصريحات التي قام بها، أنه قد تم خلال الفترة الأخيرة الوصول إلى مجموعة من الطرق المطورة والحديثة التي يمكن اللجوء إليها في أعمال البناء وتساهم في توفير مليارات الجنيهات.

مضيفا أن تلك الطرق من المتوقع أن توفر للدولة الكثير وذلك من خلالها التوسع في تطبيقها في أعمال البناء خلال الفترة القادمة، ولكن لتطبيق تلك الطرق واللجوء إليها، يجب أن تقوم الدولة بإنشاء المصانع التي تقوم بإنتاج مواد البناء التي وصفها الذهبي بأنها غير تقليدية.

Advertisements

وعلى هامش ندوة آليات السكن في مصر والتي تم تنظيم فعالياتها اليوم بواسطة المركز من خلال إجراءات التعاون الذي قام بها مع الجامعة الألمانية، فقد أضاف الرئيس القومي للبحوث خلال التصريحات التي قام بها، أن استخدام المواد غير التقليدية في البناء قد تم تجربتها بالفعل من خلال المركز.

مضيفا أن تلك الطرق الجديدة والغير تقليدية لا يقوم المركز خلالها باستخدام الطوب والزلط والخرسانة، وخلال التجارب التي قام بها المركز، فقد تمكن بالفعل من بناء عدد من الوحدات السكنية من الفوم مضيفا إليها رذاذ خرساني بدلا من المواد التقليدية.

وأشار خلال التصريحات أن تلك الوحدات الجديدة التي قام المركزي ببنائها تتميز بالخفة بجانب توفير مبالغ كثيرة كان يتم إنفاقها على المواد التقليدية، كما يمكن تطبيق تلك الطرق الجديدة لبناء أدوار من الوحدات السكنية تصل إلى ثمانية، أما إذا قمنا بتدعيم البناء بعدد من الأعمدة فإنه يمكن إضافة المزيد من الأدوار الإضافية.

وقد أكد الذهبي خلال التصريحات التي قام بها، أن المركزي قام بالفعل بتطبيق تلك التجارب من خلال الوحدات السكنية التي قام ببنائها في مقر المركز التابع لمدينة 6 أكتوبر، والتي استخدم خلالها حوائط الفوم بدلا من المواد التقليدية، هذا بجانب تطبيقها في المباني الملحقة بالمركز، وأضاف أن قيمة ما وفرته تلك الطرق الجديدة من تكلفة البناء قد تراوح ما بين 20 إلى 25% من تكلفة البناء.

اقرأ أيضا: