مصادر: الحكومة تدرس رفع الدعم عن بعض أنواع البنزين وإلغاء الأنواع الأخرى من السوق

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أعلنت مجموعة من المصادر المطلعة، أن وزارة البترول تستعد من خلال دراسة حالية إلى الوصول إلى مجموعة من القرارات المصيرية التي تتعلق ببعض أنواع المنتجات البترولية “البنزين” خلال الفترة القادمة، وأضافت المصادر أن خطة الحكومة تتلخص في تحريك أسعار بنزين 92 بالإضافة إلى إلغاء بنزين 80 من الأسواق.

ومع مشكلة العجز الحاد الذي تعاني منه الوزارة خلال الفترة الحالية في الموازنة العامة للبلاد، فإن المصادر تتوقع أن تقوم الوزارة برفع أسعار 95 وإزالة الدعم عنه بصورة نهائية حاليا، حيث يبدو قرار رفع الدعم نهائيا خلال الفترة الحالية هو القرار الأمثل في ظل المشكلات التي تعاني منها الموازنة.

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كما أضاف أحد المصادر التابعة لوزارة البترول خلال التصريحات التي قام بها لمصر 365، أن فاتورة بنزين 80 والتي تقوم الحكومة بدفعها هي الأكبر على الإطلاق، حيث تصل قيمتها إلى 11 مليون جنيه بشكل يومي، وذلك لتقوم الحكومة بتغطية دعم ما يعادل 5 مليون لتر من البنزين يستهلكه المُواطنين بشكل يومي.

مضيفا أن سعر اللتر من بنزين 80 تطرحه الحكومة للمواطن في السوق بقيمة 3.85 جنيه على الرغم من أن تكلفته الحقيقية تصل إلى 5.5 جنيه، كما أضاف المصدر أن الخطة التي تدرسها الحكومة المصرية حاليا تتضمن رفع سعر بنزين 80 في السوق إلى 5 جنيهات.

هذا بجانب إجراءات إلغاء الأنواع الأخرى من المنتجات البترولية، مؤكدا أن الحكومة تستعد لذلك تدريجيا وليس كدُفعة واحدة، حيث يكمن خوف الحكومة المصرية من اتخاذ هذا القرار دفعة واحدة في المشكلات التي من الممكن أن تتعرض لها البلاد ي حالة ارتفاع أسعار السلع الأساسية على هامش الارتفاعات التي تستعد الحكومة لتطبيقها.

نرجو العلم بأن جميع التقارير التي توفرت لدينا عن هذه التوقعات والتصريحات هي تقارير غير رسمية، ولم تقم أي من الجهات الحكومية بالحديث عنها بشكل رسمي حتى الآن، كما أنه لا يوجد تأكيدات حولها، وقد قامت وزارة البترول من قبل بالتأكيد على أن خطة رفع الدعم عن المنتجات البترولية هي خطة مُوضحة للجميع يتم تطبيقها بصورة ممنهجة بعيدا عن العشوائية.

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