البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة حتى يكون لديه خط دفاع لمواجهة الأزمات

Advertisements

يعتبر البنك المركزي المصري من أهم البنوك التي يقوم بالتحكم في الاقتصاد المصري، وهو أيضاً الذي يقوم بإصدار العديد من القرارات الإقتصادية الهامة والذي تسير على جميع البنوك المصرية الأخرى، وقام وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للتطوير المصرفي داخل البنك هاني جنينة بالتأكيد على أن أي دولة قامت بتحرير سعر العملة وهذا يكون بشكل كامل وأنه من المنطقي أن يكون لديها خط دفاع، وأيضاً أن ذلك يتضح ويظهر من خلال وجود إقرار خاص برفع سعر الفائدة، وتم التأكيد على أن هذا ما قام به فعلاً البنك المركزي المصري حالياً.

ويذكر أنه تم الإعلان عن ذلك خلال الندوة التي تم انعقادها داخل المركز المصري للدراسات الاقتصادية والذي كانت مقدمة تحت عنوان عام على الإصلاحات الاقتصادية، وأيضاً أنه يتم البحث وراء تقديم الإصلاح الاقتصادي الدائم والعمل على توفير الكثير من الاستثمارات المختلفة داخل جميع البنوك وعلى رأسهم البنك المركزي، ويتم الإستفادة من تقديم جميع المشروعات والاستثمارات الناجحة والذي ينجم عنها رخاء اقتصادي عظيم، وأيضاً البنك المركزي يعمل على التصدي لوجود الأزمات الاقتصادية ومواجهتها باستمرار دون حدوث تضخم اقتصادي.

Advertisements

اقرأ أيضاً.. المركزي يسدد 3.2 مليار دولار ل “أفريكسيم بنك” قبل نهاية العام الحالي

الجدير بالذكر أيضاً أنه تابع حديثه قائلاً إن البنك المركزي أنتبه لأنه يعتبر من أهم المؤسسات داخل جمهورية مصر العربية، وأيضاً هو يحارب التضخم وذلك بإعتباره الصدمة الأولى الخاصة بتحرير سعر الصرف، وتم لفت الانتباه إلى أن البنك المركزي أرد أن ينتبه وينظر إلى ذلك الأمر، وتم لفت الانتباه إلى أنه سوف يتم رفع الفائدة مرتين والأولى تكون بنسبة 7% والثانية 3%، ويقدم الكثير من العناصر الاقتصادية الذي تساعد في إيقاف التضخم والتصدي إلى مواجهة الكثير من الأزمات التي يمر بها البنك والاقتصادي المصري.

وتم الإشارة إلى أنه يتم إجراء الكثير من الإصلاحات الاقتصادية وأن هذا بداية من شهر نوفمبر 2015، وأكد على أنه مع بداية شهر أبريل 2016 بدء التنسيق الكامل مع وزارة المالية وهذا تمهيداً لتحرير سعر الصرف، وأنه بالفعل مع بداية تنفيذ القرار الخاص بتحرير السعر وتبدأ بعد ذلك جميع الأمور أن تتضح وهذا يكون بناءً على العديد من التنسيقات السابقة، وذكر أنه يتم رفع الفائدة وهو القرار المتميز الذي اتخذه البنك المركزي المصري وهو يستهدف ويريد التصدي للتضخم.