سعر الذهب اليوم الاربعاء 29/11/2017.. ارتفاع أسعار الذهب الآن داخل محلات الصاغة

Advertisements

شهدت تعاملات المعدن الأصفر خلال اليوم الاربعاء ارتفاع جديد في محلات الصاغة، حيث أعلن الخبراء أن سعر الذهب في مصر قد شهد ارتفاع جديد على تعاملات البيع والشراء التي قد جرت داخل السوق المحلي مقارنة بما ورد من أسعار في ختام تعاملاته يوم أمس، لتستمر أسعار الذهب ما بين صعود وهبوط داخل الأسواق المحلية والعالمية.

يعد سعر الذهب هو أحد الأسعار الاقتصادية التي يتساءل عنها الكثيرين ما بين مهتمين بالمعدن النفيس ومحبين للمعدن الأصفر وبين مستثمرين فيه ايضًا ولهذا نستعرض لكم بشكل يومي أخر التحديثات و الأسعار المقررة بالأسواق والتي قد كشفت عنها البورصة العالمية خلال تعاملات البيع والشراء التي قد جرت علي سعر الذهب في مصر وعالميا.

Advertisements

اقرأ ايضًا.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28/11/2017.. أسعار الذهب الآن داخل محلات الصاغة

قد أعلنت المؤشرات عن اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الاربعاء في مصر، حيث جاء أن أسعار الذهب داخل محلات الصاغة قد سجل عيار 24 منها حوالي 738.13 جنيه وذلك يعادل نحو $41.68 دولار أمريكي، بينما جاء أن سعر الذهب اليوم عيار 22 قد سجل حوالي 676.62 جنيه وذلك يعادل نحو $38.21 دولار أمريكي، وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 21 قد سجل حوالي 645.88 جنيه وذلك يعادل نحو $36.47 دولار.

من جهة أخرى، قد ورد أن أسعار الذهب عيار 18 قد سجلت حوالي 553.60 جنيه وذلك يعادل نحو $31.26 دولار أمريكي، بينما وصل سعر الذهب الآن عيار 14 داخل السوق المحلي إلى 430.58 جنيه حيث يساوي $24.31 دولار، وعن سعر الذهب اليوم عيار 12 قد سجل حوالي 369.06 جنيه حيث يساوي $20.84 دولار، وبالنسبة إلى سعر الذهب الآن عيار 9 قد وصل إلى 276.80 جنيه حيث يساوي $15.63 دولار.

وعن أسعار أوقية الذهب قد سجلت حوالي 22,956 جنيه حيث يساوي $1,296 دولار، وبالنسبة إلى أسعار جنيه الذهب قد سجلت حوالي 5,167 جنيه حيث يساوي $291.76 دولار أمريكي، بينما ورد أن أسعار كيلو الذهب قد بلغت نحو 738,125 جنيه حيث يساوي $41,678 دولار، وتستمر حالة المعدن النفيس داخل الأسواق بين صعود وهبوط بإستمرار وسط حالة من الترقب من قبل المستثمرين وعملاء المعدن الأاصفر توقعات بارتفاعات جديدة في الفترة القادمة.