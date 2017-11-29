اقتصاديون يفسرون السبب وراء عودة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

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شهدت أسعار الدولار الأمريكي خلال تعاملات أمس أمام الجنيه ارتفاعات طفيفة في سوق العملة، هذا على الرغم من سلسلة الانخفاضات التي مر بها سعر الدولار خلال الفترة الماضية والتي استقرت خلالها عند متوسط 17.60 جنيه.

حيث ارتفعت أسعار الدولار أمام الجنيه على هامش موجة من الارتفاعات التي شهدتها أسعار الدولار منذ أيام قليلة، هذا بجانب التوقعات التي قام بها خبراء الأموال والتي أكدوا خلالها إمكانية ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة.

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وخلال التعاملات التي تمت في البنوك يوم الاثنين الماضي، فقد ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي خلال التعاملات لتتجاوز حاجز ال17.70 جنيه، وكان بنك عودة على رأس البنوك التي ارتفع سعر الدولار خلال تعاملاتها، حيث سجل سعر الدولار خلال تعاملات البنك وقتها نحو 17.72 جنيه.

هذا بجانب الارتفاعات التي مر بها سعر الدولار خلال تعاملات عدد آخر من البنوك، من بينها بنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبين الإسكندرية وكذلك البنك التجاري الدولي، قد ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي خلال تعاملات هذه البنوك ليستقر وقتها عند سعر 17.64 جنيهاً للشراء مقابل 17.74 جنيهاً للبيع.

وقد أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات، أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الحالية والتي تمثل نهاية العام الجاري، هو اتجاه معظم الشركات الكبيرة إلى تحويل قيمة الأرباح التي حققتها خلال هذا العام من الجنيه إلى الدولار الأمريكي.

وتقوم الشركات بتلك الخطوة استعدادا لإرسال الأرباح إلى الشركات الأم في الخارج، وجاء هذا أيضا وفقا لتوقعات ارتفاع متوسط سعر الدولار الأمريكي خلال التعاملات أمام الجنيه المصري في الفترة من 2019 وحتى 2020، وذلك وفقا لتوقعات وكالة “ستاندرد آند بورز” والتي أكدت أن سعر الدولار سيصل خلال تلك الفترة إلى نحو 21.5 جنيه.

جاء هذا ضمن مجموعة من التقارير التي صدرت اليوم بخصوص تعاملات الدولار الأمريكي، والتي توضح السبب وراء الارتفاعات التي طرأت على أسعار الدولار والتي بدأت منذ أيام، هذا بجانب توقعات سير أسعار الدولار الأمريكي خلال تعاملات الفترة القادمة.

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