شعبة الجزارين تكشف عن السعر الجديد لـ “اللحمة” في مصر خلال الفترة القادمة

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في تصريح جديد صدر من السيد يوسف البيومي والذي يشغل منصب رئيس قسم الجزارين، أكد على أن الإطار الزمني القادم من خطة الدولة من المقرر أن يشهد تغيرا كبيرا في تكاليف وأسعار اللحوم الموجودة في السوق المصري بكافة أنواعها المميزة، حيث أكد في البشرى السارة التي قد كشف عنها للمواطنين في جميع المحافظات على أن سعر كيلو اللحوم سوف يشهد تغير كبير وانخفاض مذهل في الأيام المقبلة.

من جهة أخرى ورد في التصريحات التي قد قدمها السيد البسومي إنه بالنسبة إلى هذا الاضمحلال في الأسعار الذي سوف تشهده البلاد بشكل عام يرجع إلى حالة الركود التي استمرت طويلاً داخل الأسواق المصرية والتي كان السبب وراءها انخفاض حاد في عملية شراء اللحوم الحمراء من قبل السكان، كما ورد أنه قد دفع رئيس شعبة الجزارين في بيانه رسالة إلى الجزارين إلي ضرورة تقليل أسعار اللحوم في الفترة القادمة حتي يعود المواطن مرة أخرى لشراء هذه اللحوم، وقد خرجت هذه التصريحات وسط حالة من القلق بين الجزارين والمتخصصين في تربية العجول فى جميع أنحاء البلاد من أن تصبح الماشية التي كانت استثمار جيد لهم خلال فترة زمنية طويلة عبء عليهم

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جدير بالذكر أن عملية المقاطعة التي قد قام بها العملاء والمواطنين من جميع المحافظات في جمهورية مصر العربية على مدار الشهور الماضية قد أتت ثمارها، حيث كان السبب وراء وجود القائمة السوداء في حياة المواطنين وامتناعهم عن شراء بعض السلع له أثر كبير فى تغيير نظام حياتهم ومن ضمن هذه السلع كان اللحوم الحمراء مما وضع الجزارين والمربين في مأزق حقيقي، ودفعهم إلى خفض التكاليف والسعي إلى إرضاء العملاء بكافة الطرق، كما ورد أن سعر اللحوم سوف يصل إلى 90 جنيه وهو الأمر الذي يتوقع أن يضاعف الإقبال على شراء اللحوم فى الفترة القادمة من قبل المواطنين.

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