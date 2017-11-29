ننشر لكم عروض وتخفيضات هائلة على السلع الغذائية والملابس الشتوية والأدوات الكهربائية أعلن عنها أولاد رجب بمناسبة المولد النبوي

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أطلق أولاد رجب خلال الفترة الأخيرة وبمناسبة المولد النبوي الشريف العديد من العروض والتخفيضات التي جاءت على السلع الغذائية والسلع الأخرى، حيث قامت سلسلة أولاد رجب خلال الفترة الماضية بإطلاق عدد من عروض التخفيضات التي جاءت على المواد والسلع الغذائية.

وأضافت سلسلة محلات أولاد رجل أن موعد استمرار العروض يبدأ من الآن وحتى تاريخ 9 ديسمبر القادم 2017، كما أعلنت سلسلة أولاد رجب عن تلك العروض والتخفيضات التي تتيحها على المواد والسلع الغذائية والملابس والأدوات الكهربائية والمنزلية والتي أضافت أنها ستفيد ربات البيوت والعرائس خاصة.

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وأعلن أولاد رجب خلال العرض عن علب حلاوة بمناسبة المولد النبوي الشريف، والتي تقوم السلسلة بطَرحها بأسعار تقل كثيرا عن أسعار السوق، مضيفة أن أسعار الحلاوة تبدأ خلال العرض من سعر 45 جنيه وتستمر الأسعار في الارتفاع وفقا للنوع والخامة حتى سعر 475 جنيه.

بينما جاءت أسعار الزبدة الصفرا وفقا للعرض والتخفيضات التي أعلنتها السلسلة بقيمة 35 جنيه، ووصل سعر كيلو اللانشون الحلواني إلى سعر 67 جنيه، أما سعر البيتزا تونة والسويس فيصل سعره في العرض إلى 10 جنيه.









وشملت العروض التي أعلنت عنها مجموعة أولاد رجب بمناسبة المولد النبوي الشريف الكثير من الأدوات المنزلية والأدوات الكهربائية، وكانت عبارة عن المكنسة الكهربائية والحلل ومضارب البيض و أطقم الشربات بالإضافة إلى الدفاية.

هذا بجانب الملابس الرجالي والحريمي الشتوية والكثير من أنواع مستحضرات التنظيم التي يتم استخدامها بكثرة في المنزل وأيضا مستحضرات التجميل للسيدات والفتيات، هذا ويعتبر هذا العرض فرصة للكثير من ربات البيوت والعرائس خاصة مع الارتفاعات التي طرأت على أسعار السلع والمنتجات الأساسية والتي يحتاجها المواطن بصفة يومية في السوق خلال الفترة الأخيرة.

وبدأت تلك الارتفاعات مع القرارات الحكومية التي تم الإعلان عنها مؤخرا والتي تم تنفيذها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعلى رأسها قرار تعويم الجنيه والذي أعلن عنه المركزي في نوفمبر 2016، والذي تسبب في ارتفاع سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه وبالتالي ارتفاع سعر السلع والمنتجات بصورة ملحوظة.

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