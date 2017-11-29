“المالية” تنتهي من 1200 وحدة حسابية في ميكنة إدارة الموازنة العامة للدولة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها وزير المالية المصري “عمرو الجارحي” عن ميكنة إدارة الموازنة العامة للدولة المصرية في ظل خطة الحكومة المصرية في الوقت الراهن التي تهدف إلى الاعتماد على التكنولوجيا في إدارة حساباتها.

كما صرح وزير المالية إن وزارة المالية انتهت من إعداد نحو ألف ومائتين وحدة حسابية من أصل ألفين وسبعمائة وحدة حسابية تتمثل في إجمالي الموازنة العامة للدولة المصرية، وأضاف أن ميكنة الموازنة العامة للدولة ستعمل على تحقيق مزيد من الأهداف الاقتصادية التي تهدف إلى ترشيد عملية الإنفاق الحكومي، وكذلك رفع العائد بالإضافة إلى زيادة الإيرادات المالية.

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والجدير بالذكر أن نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة الدكتور “محمد معيط” قد صرح أن خطة وزارة المالية المصرية الخاصة بنظام “ميكنة الموازنة العامة للدولة المصرية، ستعمل على توفير نحو خمسة مليار جنيه مصري في المتوسط خلال السنة المالية بأكملها، وأكد أن نظام ميكنة موازنة الدولة سيعمل على إحكام الرقابة على الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى الرقابة الهامة لجميع إيرادات الدولة المصرية.

وأوضح “محمد معيط” أن بنود الموازنة العامة للدولة المصرية ستعمل على توفير عشرة مليار جنيه مصر، وأوضح أن أهمية ميكنة موازنة الدولة يأتي لمنع إساءة استخدام المال العام، بالإضافة إلى إحكام السيطرة على الإنفاق الحكومي وعلى التجاوز في بنود الصرف في الموازنة المصرية.

ويعد النظام الإلكتروني الجديد لميكنة موازنة الدولة المصرية ضرورة في الوقت الراهن لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي في الدولة المصرية حيث سيعمل على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، مع توفير المعلومات المالية بشكل دقيق تساعد متخذي القرار من المسؤولين في الدولة المصرية من جهة الموازنة الخاصة اختصاصاتهم أو على مستوى الدولة عموماً، مما يعمل على بناء جميع القرار على أسس صحيحة ودقيقة تنعكس على حسن إدارة الموارد واستغلالها الاستغلال الأمثل، بالإضافة إلى أن النظام الإلكتروني لميكنة موازنة الدولة يواكب النظم المتبعة دولياً.

وتقوم في الوقت الراهن وزارة المالية على إعداد الوحدات الحسابية الخاصة بنظام ميكنة موازنة الدولة المصرية حيث قامت بفتح ألف ومائتين وحدة حسابية من إجمالي عدد ألفين وسبعمائة وحدة حسابية.

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