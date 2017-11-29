التموين تطبيق التأمين علي البقالين في مطلع شهر يناير المقبل

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أفادت وزارة التموين مؤكدة أنها تعتزم تطبيق علي تطبيق التأمين علي البقاليين في مطلع العام القادم بنسبة 25% من قيمة إجمالي البضائع الموزعة عليهم موضحة أنها لن تتراجع في تنفيذ القرار كما حدث خلال تطبيق التأمين علي المخابز مشيرا إلى أموال الدعم التي تتحملها الدولة تقدر ب85 مليار جنيه تعتبر أمانة يجب المحافظة عليها.

وقد أقبل تجار التموين علي البنوك المصرية ” بنك مصر والبنك الأهلي وبنك الإسكان والتعمير” في الأيام الماضية لسداد قيمة التأمين قبل غلق أبواب المهلة الأخيرة في 7 ديسمبر القادم، وقد أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التموين محمد سويد أن الوزارة ألزمت تجار التموين بضرورة تسديد 25% من قيمة التأمين قبل استلامهم السلع التموينية مضيفا إلي أن هذا المبلغ يعتبر تأكيد علي حصول المواطنين المستحقين علي الدعم.

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وأضاف سويد أن الهدف الرئيسي من اتخاذ الوزارة هذه الخطوة هي دعم المواطن وضمان وصول المنتجات والسلع التموينية إلى مستحقيها موضحا أنه من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن وصولها للمواطنين خاصة أن التجار لا يدفعون أي أموال عند حصولهم علي البضائع والسلع.

وأشار سويد إلي أن قيمة التأمين تدفع مرة واحدة فقط في مقابل أن يحصل البقاليين علي بضائع بقيمته، وأن هذا التأمين يساعد علي منع التلاعب ولا توجد أزمة بين الوزارة و نقابة البقالين موضحا أن التجارة تحتاج إلى رأسمال لاستمرارها ومن يرغب العمل يجب عليه تسديد قيمة الحد الأدني من التأمين.

ومن جهة ثانية صرح رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية أن تطبيق وزارة التموين منظومة السلع الجديدة سوف تساهم في ضبط عملية صرف السلع في الأسواق بالإضافة إلى الإتاحة أمام البقال حرية اختيار السلع والبضائع التي يحصل عليها من التموين.

وأوضح يحيى أن الشعبة تناقش قرار زيادة هامش ربح البقالين حاليا مشيرا فى تصريحاته إلى أن المنظومة الجديدة سوف تسمح لتجار التموين بعدم التعامل سواء مع سيارات الشركة العامة أو مع الشركة المصرية وخاصة في الأماكن بعيدة عن مخازن السلع مؤكدا علي دور الشعبة في مخاطبة وزارة التموين للموافقة علي مد مهلة تسديد قيمة التأمين وقد وافقت الوزارة علي طلب الشعبة.

والجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة قد زادت من مدة مهلة تسديد قيمة التأمين حتى يوم 7 ديسمبر القادم تلبية لطلب شعبة البقالة بالغرفة التجارية.