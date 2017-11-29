تعرف على النصائح والإرشادات الهامة عند شراء السلع

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يقدم موقع مصر 365 بعض من النصائح أثناء إجراء عملية التسوق وخصوصاً بعد ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق المصرية في الفترة الحالية بعد تحرير سعر الصرف وجميع الإجراءات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة المصرية من أجل إجراء عملية الإصلاح الاقتصادي في الفترة الحالية.

وهناك بعض من النصائح التي لابد من اتباعها عند إجراء عملية الشراء، في البداية عليك الذهاب إلى شراء منتجات من الماركت افضل من محلات البقالة حيث أن الماركت أيضا يوفر العديد من العروض التسويقية والترويجية أكثر من محلات البقالة.

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والنصيحة الأخرى يجب أن تنظر في سعر السلعة قبل شرائها، ومعرفة السعر بالتحديد قبل المحاسبة عليه، بالإضافة إلى التوجه إلى “المجمعات الاستهلاكية” بسبب أن أسعار السلع والمنتجات التي توجد بها أسعار تعد متوازنة نسبياً، وفي حالة الرغبة في شراء الفواكه والخضروات يفضل أن يتم شراؤها من الماركت لعدم التعرض للاستغلال التجار خلال التعامل مع الأسواق الحرة.

بالإضافة إلى معرفة قيمة وزن المنتجات لمنع التلاعب في الموازين، وإذا كنت ترغب في الشراء من الأسواق الحرة يجب مراجعة تاريخ الصلاحية للمواد والسلع الغذائية للتأكد من صلاحيتها قبل الشراء ومعرفة مدى مدة الصلاحية المتبقية للسلع حيث أن في الكثير من الأحيان يقع المستهلك ضحية لاستغلال بعض المحلات التي تقوم ببيع البضائع من خلال العروض الترويجية والتسويقية قبل انتهاء مدة الصلاحية بفترة قليلة.

تعد مدة الصلاحية من أهم الأشياء التي لابد من مراجعتها عند عملية الشراء حيث أنها تشكل خطر على الصحة العامة بالإضافة إلى قيام البعض بتغيير تاريخ الصلاحية ويجب التأكد من سلامة الغذاء حفاظاً على الصحة العامة لجمهور المستهلكين.

والجدير بالذكر أن التجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية قد تأثرت بسبب ارتفاع حالة التضخم الاقتصادي بالإضافة إلى أن تحرير سعر صرف العملة المصرية أدى إلى ارتفاع العديد من أسعار السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج في السوق المصرية مما أدى إلى عزوف البعض عن عمليات البيع والشراء لبعض المنتجات دون الاستغناء على المواد والسلع الغذائية الهامة للمستهلكين في السوق المصرية.

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