سعر اللحوم والدواجن اليوم الاربعاء 29/11/2017.. أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق المصرية

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حالة جديدة من الثبات شهدتها أسعار الدواجن البيضاء داخل الأسواق المصرية بخلاف أسعار اللحوم الذي قد بدأت في الإنخفاض داخل تعاملات السوق المحلي وسط حال كبيرة من الركود التي قد أصابت الأسواق بسبب عزوف المواطنين عنها لفترة طويلة بعد أن ارتفعت بشكل صادم خلال تعاملاتها اليومية مما ترتب علي ذلك العديد من الخسائر بين صفوف المنتجين في البلاد وأصحاب المزارع.

أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 29/11/2017:

شهد سعر الدواجن داخل السوق المحلي اليوم الاربعاء استقرار جديد في تعاملات البيع والشراء وعلى نفس نهجه استقر سعر كرتونة البيض وسط التبادل التجاري الذي قد وقع اليوم الأربعاء فى السوق المحلي والمزارع بشكل عام، من جهة أخرى، قد قال الدكتور عبد العزيز السيد والذي يشغل منصب رئيس شعبة الثروة الدواجن في مصر والتابعة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية إنه بالنسبة إلى سعر الدواجن البيضاء قد سجلت خلال تعاملات اليوم حوالي 20 جنيها لكل كيلو جرام أثناء تعاملاته داخل المزارع.

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بينما وصل سعر الكيلو بالنسبة للمشتري إلى حوالي 24 جنيها داخل الأسواق، كما ذكر “رئيس الشعبة”، في تصريحاته أنه بالنسبة إلى تكلفة كرتونة البيض قد استقرت في تعاملات اليوم حيث بلغت نحو 33.50 جنيه في المزارع، وبلغ سعرها بالنسبة للمشتري ما بين 37 و 38 جنيها.

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أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29/11/2017:

أعلن العديد من التجار في مختلف المناطق والأسواق أنهم يعتمدون على خفض تكاليف اللحوم من أنواع مختلفة، حتى تعود من جديد حركة السوق وخاصة بعد أن أعلن التجار رسميا تراجع أسعار اللحوم الحمراء في مصر، على الرغم من أن العملاء حتى الآن لم يتأثروا بشكل كبير بهذا الانخفاض الذي قد ظهر على تكلفة اللحوم في العديد من المناطق حيث أكدوا على أن الإقبال ضعيف حتى الآن.

كما ورد أنه قد انخفض سعر اللحوم الحمراء في الأسواق وفى أغلب المناطق المصرية وسط توقعات بمزيد من الانخفاضات خلال الفترة القادمة، وقد جاء أن سعر كيلو اللحوم قد سجل 20 جنيه، بينما وصل سعر كيلو اللحم الضأن إلى 130 جنيها، وقد سجل سعر كيلو اللحم الكندوز إلى 135 جنيهًا، والكبدة الكندوز مشكل 130 جنيها، وعن سعر الكبدة الضأن فقد سجلت 130 جنيها، والبوفتيك بـ 140 جنيها، والممبار 40 جنيها، والكبدة الكندوز صافى 135 جنيها، والمفروم الكندوز بـ 130 جنيها، والسجق 100 جنيه، والحواوشى 80 جنيها، و الشاورمة 100 جنيه، والبرجر 100 جنيه.