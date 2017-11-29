ما هي مخاطر عملة بيتكوين الإلكترونية عقب ارتفاع سعرها الملحوظ في تداولات البورصة؟

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تستمر عملة بيتكوين الإلكترونية في ارتفاع سعرها أثناء تداولات اليوم الأربعاء لتكسر حاجز 11 ألف دولار وبذلك يكون سعرها ارتفع أكثر من ألفي دولار خلال 3 أيام، في حين ارتفع سعرها خلال 24 ساعة الماضية بنسبة 11.05% بحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب.

وأوضحت صحيفة فايننشال تايمز في تقريرها أن زيادة أسعار العملات الإفتراضية تحرك تقلبات المستثمرين الراغبين في المشاركة في أكبر خطوة نحو المراهنات منذ تسعينيات القرن الماضي لأن العملة كسرت حاجز علامة 10 آلاف دولار خلال الأسبوع الجاري عقب أولى محاولاته في تخطي حاجز آلاف دولار في وقت لاحق من السنة الجارية.

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والجدير بالإشارة عملة بيتكوين هي عملة رقمية افتراضية ليس لها وجود ملموس وتم التداول بها من خلال التعاملات علي شبكة الإنترنت ولا يصدرها أي بنك مركزي فضلا عن عدم خضوعها تحت أي إشراف أو جهة رقابية كما لا تتحكم فيها أي سلطة حكومة.

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وقد أوضح تقرير صحيفة الفايننشال تايمز أن هناك عدد من المخاطر المرتبطة بعملة البيتكوين بسبب أنها سوق غير منتظم حتى وقتنا الراهن بالإضافة إلى تعرضها للعديد من التقلبات في سعرها وذلك يؤدي إلي تقيد استخدامها بشدة في الصفقات.

وأشار بريستون برين مالك شركة مونكس لبرمجيات تقنية البلوك شين التي يتداول فيها العملات الإفتراضية أن عملة بيتكوين موجودة لدى عدد قليل جدا من الأشخاص، والأشخاص المالكي لهذه العملة غير محدد وغير واضح مضيفا أن التلاعب في سوق البيتكوين منتشر للغاية بالإضافة إلى إحتمالية إتمام عملية المعاملة والمخاوف من الناحية القانونية.

وتمتلك بعض الدول المنتشرة فيها التعامل بعملة بيتكوين مثل الصين واليابان المزيد من المخاوف بسبب صعوبة تتبع هذه العملة لأنها عملة مشفرة لا يمكن التعرف علي صاحبها كما أنها لا تحتوي علي أرقام مسلسلة مما يجعل هذه الدول تخشى من استخدامها في عمليات التجارة غير المشروعة.

وأوضح تقرير الصحيفة أن ارتفاع أسعار العملة في تداولات البورصة قد يؤدي إلي تعرض سواء حاملي هذه العملة للخطر الهاكرز أثناء عمليات التبادل التجارية أو تجار التجزئة أنفسهم والدليل علي ذلك قرار أكبر منصة للتجارة الإلكترونية مجموعة أي جي يوم الإثنين الماضي بتعليق بعض العمليات التجارية التي تتم من خلال بيتكوين بسبب زيادة المخاطر الأمنية المرتبطة بها.