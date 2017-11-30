سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 30/11/2017.. اسعار الحديد والاسمنت داخل الأسواق المصرية

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حالة جديدة من الاستقرار شهدها سوق البناء والتعمير في تعاملاته التي جرت اليوم على سعر الحديد والأسمنت، حيث ورد أن سعر الحديد و سعر الأسمنت قد شهدوا استقرار كبير فى تعاملات البيع والشراء داخل السوق المحلي مقارنة بما ورد من أسعار في تعاملات يوم أمس وسط حالة جديدة من الترقب بين المسؤولين عن سوق البناء عن وجود أي ارتفاعات جديدة بالأسواق في الفترة الحالية بعد حالة التذبذب المستمرة في التعاملات في السوق.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 12300 12100 جنيه حديد بشاي 12000 جنيه 12080 جنيه حديد العتال 12000 جنيه 12050 جنيه حديد عطيه 12000 جنيه 12050 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه حديد الجيوشي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد مصر ستيل 11900 جنيه 11850 جنيه

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس

أعلن خبراء البناء أنه بالنسبة إلى سعر الاسمنت البورتلاندي قد شهد استقرار مؤقت خلال عملياته التى قد جرت داخل السوق اليوم مقارنة بالارتفاعات التي قد شهدها سعر الطن فيه يوم أمس والأيام السابقة متأثرًا بالارتفاعات الكبيرة التي قد وردت على سعر الطن فيه في الفترة الأخيرة، مما أثر على حركة البيع والشراء بشكل مباشر وسط تخوفات من عودة الركود للأسواق من جديد بعد استقرار سعر الطن عدة مرات متتالية بدون وود أي تبريرات اقتصادية قوية تفسر هذا الارتفاع المستمر على كافة الشركات الموجودة بالأسواق.

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 890 جنيه أسمنت النصر النصر 853 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 880 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 850 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة 833 أسمنت وادي النيل المصري 848 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 840 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 843 جنيه أسمنت العريش العسكري 843 جنيه أسمنت سيناء سيناء 835 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 865 جنيه السويس للأسمنت السويس 870 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 870 جنية أسمنت تكنو تكنو غير متاح أسمنت حلوان حلوان 870 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 855 جنيه السويدي السويدي 885 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 843 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 843 جنيه

يعد سعر الاسمنت المقاوم من أنواع الأسمنت التي قد تأثرت خلال الفترة الماضية بشكل قوي بما جاء من موجة الارتفاعات التي قد شهدها السوق المحلي وعلى غرارها قد غابت بعض الشركات عن ساحة البناء والتعمير لكي تعيد ترتيب حساباتها وعندما عادت كانت قد قررت رفع أسعار الطن فى السي ووتر بما يتناسب مع الزيادة الجديدة في التعاملات، ليأتي اليوم ويستقر فى تعاملاته من جديد وسط ترقب بين المهتمين والتجار.

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم 903 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر غير متاح لافارج للأسمنت قاهر البحار 910 جنيه السويس للأسمنت السويس سي ووتر 895 جنيه السويدي السويدي المقاوم 913 جنيه

من جهة أخرى قد تأثر سعر الاسمنت سعر الاسمنت المخلوط من أنواع الأسمنت الذي تأثر بما جاء من ارتفاعات داخل السوق وقد شهد غياب بعض شركاته عن الساحة وارتفاع أخرى، ليأتي اليوم و يشهد استقرارا جديد على تعاملاته داخل سوق البناء والتعمير.

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل غير متاح الشركة القومية للأسمنت غير متاح أسمنت حلوان 790 جنيه

جدير بالذكر أن سعر الأسمنت الأبيض لم يتأثر حتى الآن بما ورد من تصريحات وزيادات داخل السوق المحلي حيث لم يطرأ عليه أي تحركات خلال الفترة الماضية ومازال حتى الآن محتفظًا بحالة من الثبات في تعاملاته السوقية.