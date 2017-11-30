سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 30/11/2017.. اسعار الحديد والاسمنت داخل الأسواق المصرية

آخر تحديث: أخبار الإقتصاد
سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 30/11/2017.. اسعار الحديد والاسمنت داخل الأسواق المصرية
الحديد والأسمنت في مصر

حالة جديدة من الاستقرار شهدها سوق البناء والتعمير في تعاملاته التي جرت اليوم على سعر الحديد والأسمنت، حيث ورد أن سعر الحديد و سعر الأسمنت قد شهدوا استقرار كبير فى تعاملات البيع والشراء داخل السوق المحلي مقارنة بما ورد من أسعار في تعاملات يوم أمس وسط حالة جديدة من الترقب بين المسؤولين عن سوق البناء عن وجود أي ارتفاعات جديدة بالأسواق في الفترة الحالية بعد حالة التذبذب المستمرة في التعاملات في السوق.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز12300 12100 جنيه
حديد بشاي12000 جنيه12080 جنيه
حديد العتال12000 جنيه12050 جنيه
حديد عطيه12000 جنيه12050 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي11950 جنيه11950 جنيه
حديد المصريين11950 جنيه11950 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكومي11850 جنيه11850 جنيه
حديد العشري11850 جنيه11850 جنيه
حديد الجيوشي11850 جنيه11850 جنيه
حديد مصر ستيل11900 جنيه11850 جنيه
.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس

أعلن خبراء البناء أنه بالنسبة إلى سعر الاسمنت البورتلاندي قد شهد استقرار مؤقت خلال عملياته التى قد جرت داخل  السوق اليوم مقارنة بالارتفاعات التي قد شهدها سعر الطن فيه يوم أمس والأيام السابقة متأثرًا بالارتفاعات الكبيرة التي قد وردت على سعر الطن فيه في الفترة الأخيرة، مما أثر على حركة البيع والشراء بشكل مباشر وسط تخوفات من عودة الركود للأسواق من جديد بعد استقرار سعر الطن عدة مرات متتالية بدون وود أي تبريرات اقتصادية قوية تفسر هذا الارتفاع المستمر على كافة الشركات الموجودة بالأسواق.

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح890 جنيه
أسمنت النصرالنصر853 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس880 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير850 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرة833
أسمنت وادي النيلالمصري848 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص840 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان843 جنيه
أسمنت العريشالعسكري843 جنيه
أسمنت سيناءسيناء835 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر865 جنيه
السويس للأسمنتالسويس870 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة870 جنية
أسمنت تكنو تكنوغير متاح
أسمنت حلوانحلوان870 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف855 جنيه
السويديالسويدي885 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي843 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله843 جنيه
.

يعد سعر الاسمنت المقاوم من أنواع الأسمنت التي قد تأثرت خلال الفترة الماضية بشكل قوي بما جاء من موجة الارتفاعات التي قد شهدها السوق المحلي وعلى غرارها قد غابت بعض الشركات عن ساحة البناء والتعمير لكي تعيد ترتيب حساباتها وعندما عادت كانت قد قررت رفع أسعار الطن فى السي ووتر بما يتناسب مع الزيادة الجديدة في التعاملات، ليأتي اليوم ويستقر فى تعاملاته من جديد وسط ترقب بين المهتمين والتجار.

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم903 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وترغير متاح
لافارج للأسمنتقاهر البحار910 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر895 جنيه
السويديالسويدي المقاوم913 جنيه
.

من جهة أخرى قد تأثر سعر الاسمنت سعر الاسمنت المخلوط من أنواع الأسمنت الذي تأثر بما  جاء من ارتفاعات داخل السوق وقد شهد غياب بعض شركاته عن الساحة وارتفاع أخرى، ليأتي اليوم و يشهد استقرارا جديد على تعاملاته داخل سوق البناء والتعمير.

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيلغير متاح
الشركة القومية للأسمنتغير متاح
أسمنت حلوان790 جنيه
.

جدير بالذكر أن سعر الأسمنت الأبيض لم يتأثر حتى الآن بما ورد من تصريحات وزيادات داخل السوق المحلي حيث لم يطرأ عليه أي تحركات خلال الفترة الماضية ومازال حتى الآن محتفظًا بحالة من الثبات في تعاملاته السوقية.

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1780 جنية
سوبر سيناءسيناء1730 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1720 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1720 جنية
.