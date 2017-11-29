وزارة المالية تعلن عن سعر الدولار الجمركي خلال شهر ديسمبر

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ورد في البيان الصادر من وزارة المالية المصرية أنه قد تقرر مؤخرًا أن يستمر سعر الدولار الجمركي خلال تعاملات شهر ديسمبر على معدلاته الحالية، حيث جاء في تصريحات الوزارة أنه سوف يتم العمل داخل الجمارك والموانئ بنفس السعر المقرر خلال فعاليات الشهر الجاري والتي قج بلغت 16 جنيها خلال تعاملات الشهر الجديد، وأن هذا القرار سوف يتم العمل به رسميا بداية من الساعات الأولى من شهر ديسمبر 2017 وسوف يستمر العمل بها لمدة شهر كامل أو كما يصدر من قرارات جديدة من قبل المالية طبقا للمتغيرات الاقتصادية المستمرة داخل جمهورية مصر العربية.

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جدير بالذكر أنه قد ورد في الإعلان الصادر من قبل وزارة المالية أنه بالنسبة إلى القرار الصادر من قبل الوزارة والمتعلق بسعر الدولار الأمريكي في مصر والمقرر للشهر المالي الجديد سوف يتم تثبيته بسبب استقرار تعاملات العملة الخضراء أمام العملة الوطنية، وفقا لمواصلة صلابة التعاملات وثباتها داخل الأسواق واستقرار حالة الاعتماد الثابتة بشكل عام على الاقتصاد المصري.

ومن المهم أنه بالنسبة إلى وزارة المالية قد سبق لها وأن أعلنت في تصريح سابق أنه بداية من تعاملات الشهر الأول من تشرين الثاني / نوفمبر 2017 سوف يتم العمل بسعر الدولار الجمركي الجديد والذي قد بلغ حوالي 16 جنيه ويستمر العمل به حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري ليصدر هذا القرار الجديد المتعلق بما وصلت إليه الوزارة من أسعار بشأن المعاملات الجمركية للشهر المقبل.

يسعد استقرار سعر الدولار الأميريكي داخل القطر المصري بوجه عام أحد أهم الأسباب التي قد تسببت في ثبات السعر الجمركي في الشهر المقبل لاتخاذ هذا القرار الهام من قبل الوزارة بشأنه، حيث استمر سعر الدولار الأمريكي على ثباته داخل السوق المحلي والمصارف والبنوك حتى يؤثر هذا على الأسعار داخل الأسواق ايضًا وعدد كبير من السلع والمنتجات ومن ضمنها سعر الدولار الجمركي.