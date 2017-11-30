سعر الذهب اليوم الخميس 30/11/2017.. اسعار الذهب داخل محلات الصاغة

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انخفاض جديد في سعر الذهب في مصر قد شهدته محلات الصاغة، حيث انخفضت أسعار الذهب في البلاد نتيجة لتأثرها بانخفاض أسعار المعدن النفيس داخل البورصة العالمية والعديد من العوامل الأخرى التي ترتب عليها انخفاض الأسعار وسط حالة من الترقب الملحوظ بين المستثمرين والخبراء.

حالة جديدة من انخفاض الأسعار قد شهدتها أسعار المعدن النفيس على جميع الأعيرة بشكل عام وسط تعاملاتها الصباحية التي قد جرت خلال اليوم، حيث ورد أنه قد انخفض سعر الذهب في تعاملاته الصباحية بمقدار 4 جنيهات مقارنة بما سجلته الأسعار يوم أمس، بعد أن ارتفع سعر المعدن النفيس خلال الفترة الماضية.

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أعلن خبراء الذهب أنه يتوقع أن يشهد سعر الذهب في مصر مزيد من الارتفاع على مختلف الأعيرة في الفترة القادمة وخاصة مع بدء العام المالي الجديد وسط تخوفات من عودة حالة الركود مرة أخرى إلى محلات الصاغة وعزوف العملاء عن الشراء والبيع مرة أخرى، ورد في أحدث التصريحات الصادرة من قبل خبراء المعدن الأصفر أنه بالنسبة إلى أسعار الذهب والتي تحمل عيار 24 قد بلغت حوالي 731.52 جنيه والذي تعادل $41.31 دولار أمريكي، أما بالنسبة إلى سعر الذهب الآن عيار 22 قد وصلت إلى 670.57 جنيه والتي تساوي $37.86 دولار أمريكي، وعن أسعار الذهب عيار 21 قد وصلت إلى 640.10 جنيه والتي تساوي $36.14 دولار.

بالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 18 قد بلغت 548.65 جنيه والذي تعادل $30.98 دولار أمريكي، وعن سعر الذهب اليوم عيار 14 قد وصل إلى 426.72 جنيه والتي تساوي $24.09 دولار أمريكي، وعن سعر الذهب الآن عيار 12 قد سجلت نحو 365.76 جنيه والذي تعادل $20.65 دولار، وبالنسبة إلى سعر الذهب اليوم عيار 9 قد وصلت إلى 274.32 جنيه والتي تساوي $ 15.49 دولار أمريكي.

وفيما يتعلق بما وصل إليه اسعار أوقية الذهب قد ورد أنه قد سجلت حوالي 22,750 جنيه والذي تعادل $1,285 دولار أمريكي، أما عن أسعار جنيه الذهب فقد سجلت حوالي 5,121 جنيه والتي تساوي $289.15 دولار، بينما ورد أن أسعار كيلو الذهب قد وصلت إلى 731,520 جنيه والذي تعادل $41,305 دولار.

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