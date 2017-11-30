شعبة القصابين تكشف عن السبب الحقيقي وراء انخفاض أسعار اللحوم في مصر في الفترة القادمة

Advertisements

ورد فى التصريحات الصحفية الصادرة عن السيد “وهبة” بشأن أسعار اللحوم في مصر خلال الفترة القادمة، إنه بالنسبة إلى سعر اللحوم الحمراء داخل الأسواق المصرية قد شهدت في الآونة الأخيرة تراجع ملحوظ على سعر الكيلو منها بكافة أنواعها فى جميع المحافظات المصرية حيث تراوح هذا الانخفاض في الأسعار ما بين 20 وحتى أكثر من 30%.

كما ورد أن سعر اللحوم في محافظة القاهرة قد تراوح ما بين 130 إلى 150 جنيها مع صدور المزيد من التوقعات من قبل الخبراء بأنه سوف تشهد الأسواق المحلية مريد من الانخفاض على الأسعار خلال الفترات القادمة وسوف يحدث ذلك بالتزامن مع ما يتم طرحه في الفترة الحالية من قبل المجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى منافذ بيع القوات المسلحة والتي تحرص على توفير السلع بكميات مناسبة إلى المواطنين من أجل تخفيف العبء عنهم.

Advertisements

اقرأ ايضًا.. سعر اللحوم والدواجن اليوم الخميس 30/11/2017.. أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق المصرية

من جهة أخرى قد وضم السيد “وهبة” في بيانه الصحفي والذي قد نشر مؤخرًا في العديد من المواقع الإخبارية المهتمة بالشأن المصري أنه بالنسبة إلى معدل انخفاض تكاليف وأسعار اللحوم في مصر في أغلب المناطق المختلفة بكافة المحافظات قد وصلت إلى أكثر من 30٪ على النقيض من محافظة القاهرة وسط الانخفاضات المتتالية التي أعلن عنها التجار والمنتجين لرؤوس الماشية.

كما أعلن أصحاب محلات الجزارة أنه قد وصل سعر الكيلو من اللحوم الحمراء داخل السوق المحلي ما بين 130 إلى 150 جنيه مع وجود اتجاه من قبل التجار والمربين وأصحاب المزارع إلى تخفيض سعر اللحوم في مصر مرة أخرى خلال الأيام القادمة حتى يتم تحريك السوق بعد حالة الركود التي قد شهدتها الأسواق بسبب ارتفاع سعر كيلو اللحوم بشكل لم تشهده البلاد من قبل واتجاه المواطنين إلى صرف مدخراتهم وأموالهم في الجانب التعليمي لأبنائهم وسط الأزمة المالية التي يمر بها معظم المواطنين بسبب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات والخدمات في كافة المناطق واتجاه المواطنين على اقتصار مصروفاتهم على الضروريات والاحتياجات الأساسية للأسرة فقط.