“البيتكوين” تكسر حاجز ال11 ألف جنيه مواصلة تحطيم الأرقام القياسية

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استكملت عملة البيتكوين خلال تعاملات يوم الأربعاء مسار توسيع مكاسبها الذي بدأته منذ فترة محطمة جميع الأرقام القياسية للمكاسب التي حققتها، وقد تمكن العملة خلال التعاملات من كسر حاجز 11300 دولار للمرة الأولى خلال تعاملاتها، حيث اختلفت التوقعات التي أعلنها الخبراء بخصوص مستقبل العملة.

وحققت عملة البيتكوين ارتفاعات جديدة بقيمة 14.1% وصولا إلى مستوى 11305.5 دولار خلال تعاملات الأربعاء في تمام الساعة 2.08 مساء بتوقيت جرينتش، وبالتالي تمكنت العملة الإلكترونية من حصاد ما يعادل 1400 دولار في فترة لا تتجاوز ال24 ساعة، هذا وفقا للتقارير التي نشرها موقع “كوين ديسك”.

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هذا وتحقق العملة تلك المكاسب الضخمة من حيث القيمة السوقية مع اختلاف التقديرات التي يعلن عنها الخبراء في سوق العملات، والتي تعد غير واضحة على الإطلاق ومتباينة، في حين أن تقرير البنك المركزي الروسي قد أكد على المخاطر الكبيرة التي تحملها تعاملات العملات الرقمية بالنسبة للمستثمرين.

مشيرا إلى الخسائر الحادة المحتملة في أي وقت بالنسبة للمستثمرين ممن يقوم بتداول تلك العملة، مشبها العملة بأنها فقاعة معرضة للانفجار في أي لحظة، وعلى الجانب الآخر، أكد رئيس بنك انجلترا على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر الكافيين خلال تداول تلك العملة من قبل المستثمرين.

وقد أشار خلال التصريحات التي قام بها إلى أن المخاطر التي من الممكن أن تسببها العملة الافتراضية “بيتكوين” على الاقتصاد العالمي لا يمكن الخوف منها، إذ أن توقعات حدوث هذا ضئيلة جدا، وجاءت توقعات أحد المحللين تشير إلى مضاعفة سعر العمرة أربعة مرات خلال تعاملات العام القادم 2018.

وبالتالي فإن العملة ستَصل إلى مستوى 40 ألف جنيه وذلك مع نهاية العام، الجدير بالذكر أن عملة البيتكوين قد بدأت في التداول خلال العام الحالي، حيث بدأت العملة وقتها عند مستوى ألف دولار واستمرت في تحقيق المكاسب التي جاوزت حتى الآن نسبة 1030%، وهذا منذ بداية تداول العملة.

ونجحت العملة على غير المتوقع من قبل الخبراء في تحقيق مكاسب هائلة، وذلك بعد الانخفاضات التي مرت بها العملة لمدة 4 أيام خلال تعاملات الشهر الجاري.

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