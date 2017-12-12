تعرف علي سبب ارتفاع أسعار اللحوم بالقاهرة عن المحافظات

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في خلال تصريح لنائب رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد المهندس محمد شرف، عن انخفاض أسعار اللحوم البلدية، مؤكدا بأن أسعار اللحوم بالمحافظات تكون ارخص بكثير من القاهرة، حيث وصل سعر اللحوم في القاهرة الي 130 جنيه في حين وصل سعرها بالمحافظات الي 80 جنيها.

وأشار نائب رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن السبب الرئيسي لانخفاض أسعار اللحوم البلدية بالمحافظات، يرجع إلى عمليات الذبح حيث أن عمليات الذبح في المحافظات التام عن طريق المذابح، وبالتالي ينخفض قيمة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى أن العجول التي يتم ذبحها في المحافظات تكون أغلبها عجول إناث، ومن المعروف أن عجول الإناث ارخص سعرا، ويعتمدون ايضا علي العجول الجاموسي وهى ارخص في السعر، مشيرا بأن التربية تكون من الريف وليست بمزارع مخصصة لتربية المواشي، وذكر أيضا بأن المجازر بالمحافظات تقوم ببيع اللحوم كما هي لن يقوموا بتصفيتها ولا تقطيعها الي أجزاء كما موجود بالقاهرة، لذلك نجد فرق السعر في اللحوم بين القاهرة والمحافظات.

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وأكد أن كل هذه الأسباب المذكورة تجعل أسعار اللحوم مختلفة من محافظة الي محافظة، وتكون في المحافظات ارخص سعرا من القاهرة الكبرى، فنجد في القاهرة يعتمدون علي العجول الموجودة في المزارع بالإضافة إلي العجول الذكور التي تكون اغلى سعرا من العجول الإناث، مشيرا بأن عمليات الذبح تكون في المذابح الخاصة تحت إشراف لجنة خاصة للذبح، بالإضافة إلى أسعار نقل اللحوم من المذابح الي المحلات، وفي القاهرة تكون عملية بيع اللحوم مختلفة تماما عن المحافظات فنجد اللحوم القاهرة متشفية ومقطعة الي اجزاء.

وأكد سكرتير شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، شلبي جابر، بأن أسعار اللحوم خلال هذا الأسبوع مستقرة تماما داخل المجازر، وأوضح أن أسعار اللحوم البلدى سجلت مبلغ 85 جنيه للجملة، حيث وصل سعر الكيلو الجاموسي الي 77 جنية، وسعر الحملي مشفى الي 100 جنيه، وسعر الحملي بعظمة حملة السعر 70 جنية، وسعر الكيلو الضاني الي 100 جنيه خلال تعاملات هذا الأسبوع وذكر أن هذا هي الأسعار المتداولة داخل المذابح.

وطالب شلبي جابر من الحكومة بضرورة المحافظة علي الثروة الحيوانية والاهتمام بها والعمل علي تطويرها وتنميتها، وضرورة إنشاء مزرعة حيوانية متخصصة لتربية العجول والمواشي لكي تساعد في سد النقص في الثروة الحيوانية، وبالتالي يقل سعر اللحوم البلدية.

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