تعرف علي أسعار شجر الكريسماس وهدايا رأس السنة الجديدة

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اقترب العام الميلادي الجديد واستعدت المحلات التجارية لعيد رأس السنة “الكريسماس”، وتحدث إلينا أحد التجار عن أسعار هدايا رأس السنة وأسعار شجر الكريسماس هذا العام، قائلا أن الوضع إختلف في هذا العام عن الأعوام السابقة، ولم نقوم بشراء هدايا رأس السنة ولا أشجار بكميات كبيرة مثل كل عام، بل اكتفينا بشراء نسبة قليلة منها، لوجود بضاعة متبقية من العام الماضي ، وهذا بسبب إرتفاع أسعار شجر الكريسماس مثل باقي المنتجات، ووصل ارتفاع الأسعار نسبة وصلت إلى 40% عن العام الماضي، وهذا بالإضافة إلى الركود في البيع التي تسيطر علي الأسواق المصرية في الوقت الحالي.

وقد سجلت أسعار شجر الكريسماس في هذا العام كالآتي:

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أسعار شجرة الكريسماس طول 180 سم 200 جنيه

الشجر الأصغر قد يتراوح سعره ما بين 50 إلي 100 جنيه.

الميداليات يبدأ سعرها من 10 جنيهات.

بابا نويل يصل سعره من 95 جنيه إلى 300 جنيه.

الزينة ويبدأ سعرها من 10 جنيهات.

كما أشار إلي أن ارتفاع أسعار هدايا رأس السنة قرب الاحتفالات بعيد الكريسماس في هذا العام وأسعار شجر الكريسماس تعد مؤشر واضح علي انخفاض الإقبال علي الشراء، مؤكدا أن المواطن المصري أصبح يشتري التزاماته الضرورية فقط، واختتم كلامه قائلا بسخرية : أن المواطن المصري إكتفى بسؤاله عن الأسعار فقط.

وشجرة الكريسماس تعد من أكثر عادات وتقاليد المسيحيين في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وتكون علي شكل شجرة صنوبرية أو خضراء أو مخروطية، ومن عادتهم وضعها بداخل المنزل،مع تزيينها وتختلف الزينة من مكان لآخر ففي بعض الأماكن يتم تزيينها بالتفاح أو الشيكولاتة،أو المكسرات، وأحيانا يتم تزيينها بالمأكولات، وفي بداية القرن 18 بدأ تزيين شجرة الكريسماس بالشموع ثم بعد ذلك جاءت فكرة أضواء عيد الميلاد بعد دخول الكهرباء، أما في الوقت الحالي يتم تزيين الشجرة بالأجراس ، والحلوى و حلوى قصب، ثم يضعون عليها نجمة أو تمثال ويكون في أعلى الشجرة لتمثيل جبريل .

وفي قديم الزمان كانت الأشجار، أشجاراً طبيعية أما حاليا فتبدل الحال إلي أشجار اصطناعية بأحجام وأشكال مختلفة، ومع ذلك حتى الآن يوجد بعض الأشخاص يتجهون إلي شراء الشجر الطبيعي، وقامت شركات بزراعة أشجار الصنوبر الإبرية الخاصة بأعياد الميلاد ويتم طرحها في الأسواق قبيل العيد بأيام قليلة.

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