تعرف على .. كيفية التعامل مع رسائل بطاقات الائتمان وحلول مشاكلها

يواجه الكثير من مستخدمى بطاقات الائتمان عدة عقبات تتنوع بحسب الخدمة التي يريدها المستخدم سواء كانت تتعلق بسحب مبلغ مالي من ماكينة الصرف أو الاستعلام عن الرصيد فيوجد الكثير من الرسائل التي تظهر لنا والتى تسبب فى تعطيل ما يود المستخدم القيام به ومجرد عدم فهم ما تحويه هذه الرسائل والتي تصاحبه بشكل دائم كلمة الغامضة خطأ أو Error يصاب المتلقى بنوبة غضب عارمة .

مجرد ظهور هذه الرسائل تتكون لدى المتلقى إعتقاد بان هناك خطأ كبير قد حدث وهو ما سيؤثر على بطاقة الائتمان، ولم يعد متاح لصاحب البطاقة أن يستردها مرة أخرى، ولكن تعود بطاقة الائتمان للخروج مرة ثانية بعد وقت قليل من الماكينة ولكن بدون أن نفهم لماذا ظهرت هذه الرسائل التى لم يفهم معناها الحرفي، وفي بعض الأوقات تحتفظ الماكينة بالفعل ببطاقة الائتمان نتيجة لأسباب عدة تكون قد أعلنت عنها من خلال الرسالة التي ظهرت، وفى هذا التقرير نستعرض عدد من الرسائل التي تظهر خلال التعامل ببطاقة الائتمان وبالاخص المرتبطة برسائل التحذير والخطأ.

الرسالة الأولى ” Your card was declined”: وهى تعنى أن الماكينة رفضت بطاقتك الائتمانية ويتوجب عليك أن تقوم بتجربة بطاقة أخرى، ويعود ظهور هذه الرسالة لعدة أسباب سواء كان لانتهاء مدة صلاحية البطاقة والذي يترتب عليه ضرورة استبدالها من داخل البنك، أو بسبب تلف في البطاقة ذاتها .

الرسالة الثانية “Your card’s security code is incorrect”: وتظهر فى حالة أن رمز الأمان الخاص ببطاقتك الذي قم بتسجيله ليس صحيحاً، لذلك يتوجب عليك أن تقوم بإدخاله مره جديدة وبصورة صحيحة، بحيث لا تتعرض بطاقتك للعديد من الإجراءات المرهقة في حالة إدخالك لرقم الأمان أكثر من مرة بطريقة غير صحيحة .

الرسالة الثالثة “An error occurred while processing your card. Try again in a little bit”: وتعنى هذه الرسالة أنه أثناء عملية معالجة بطاقة الائتمان الخاصة بك وإتمام العملية والأوامر التي تتلقاها ماكينة الصرف حدث خطأ، وتظهر هذه المشكلة بشكل مؤقت، وينفذ حلها سريعاً بدون أضرار فى البطاقة على الإطلاق.

وفى هذه الحالة علي المستخدم أن ينتظر قليلاً، حتى يتم التحقق مما إذا كانت العملية التي تم تسجيل أوامرها قد دخلت إلى الماكينة أم لا، لأن هناك بعض الحالات التي تستقبل فيها الماكينة أوامر السحب النقدي، ومن ثم تظهر بهذه الرسالة، وفي نفس الوقت تكون الماكينة قد أتممت العملية وقامت بخصم المبلغ الذي تم سحبه بدون خروج النقدية.

وفي هذه الحالة يكون على المستخدم أن يقوم بالاتصال فوراً بخدمة العملاء وإبلاغهم بالواقعة، حتى يتم التحقق منها و يقوموا بإرجاع المبلغ الذي تم سحبه إليك .

الرسالة الرابعة “We were not able to process your credit card due to a problem with your web browser. You can try a modern browser or pay by check”: وهذا يدل على أن الماكينة التي تعمل عليها تتعرض لمشكلة في شبكة الويب الخاصة بها والتي تعمل على نقل البيانات الخاصة بعمليتك إلى السيستم الرئيسي للبنك الذي تتعامل معه، ولهذا لابد حينها من اللجوء إلى ماكينة صراف أخرى أو التعامل من خلال البنك .