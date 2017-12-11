البنك المركزي يعلن عن طرح سندات خزانة جديدة بالأسواق بقيمة 2.5 مليار جنيه

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ورد في أحدث التصريحات الصادرة من خلال البنك المركزي المصري، أنه قد تقرر أن يتم طرح سندات خزانة جديدة في الأسواق المصرية، وأن هذا الطرح سوف يقوم به المركزي بالنيابة عن وزارة المالية.

أكد البنك المركزي في هذا الصدد أنه قد تقرر أن يتم طرح سندات خزانة حكومية اليوم الاثنين، وأن هذه السندات سوف تكون بقيمة إجمالية قدرها حوالي 2.5 مليار جنيه، وأنها سوف تبلغ قيمة الطرح الأول خلال تعاملات اليوم حوالي 1.5 مليار جنيه مصري، كما أنها سوف تكون مدتها لأجل 3 سنوات.

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أما فيما يخص الطرح الثاني من المقرر أن تبلغ قيمته نحو مليار جنيه على أن تكون مدتها لأجل 7 سنوات، طبقا لما ورد من تصريحات البنك المركزي، كما كشف البنك في سياق سابق عن سبب طرح سندات وأذون خزانة حكومية في الأسواق المصرية أنه يتم من أجل سد العجز في الموازنة بالإضافة إلى رغبة المركزي في مساندة الحكومة الحالية والتي تتمثل في وزارة المالية حتى تتمكن من سد قيمة النفقات المقررة ايضًا في خطتها.

من جهة أخرى، ورد في التصريحات الحكومية الصادرة عن البنك المركزي، أنه من المتوقع طبقًا للحسابات المالية أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة المصرية، خلال العام المالي الجاري إلى حوالي 240 مليار جنيه.

وأنه فيما يخص السبب في طرح أدوات الدين الحكومية في الأسواق من قبل البنك المركزي والتي يقوم فيها طرح أذون وسندات خزانة كان السبب فيها هو أنه يقوم بذلك الدور نيابة عن وزارة المالية المصرية من أجل التمكن من سد العجز في الموازنة الحالية.

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أو الحكومة المصرية تقترض من البنك المركزي لسد عجز الموازنة