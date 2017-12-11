بدء تداول عملة البيتكوين في بورصة شيكاغو وتعطيل الموقع الرسمي للبورصة

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بدأت بورصة شيكاغو بتداول عملة البيتكوين “العملة الرقمية” في بورصة شيكاغو للعقود الآجلة، كما ارتفع سعر العملة ليصل إلي 15.740 دولار، ونظرا للضغط الشديد علي هذه العملة تعطل الموقع الرسمي للبورصة، مع بداية التعامل وذلك بعد ما تراجع الدولار ليصل إلى 13 ألف دولار، أما عملة البيتكوين في المستقبل القريب قد تتعدي ال 16 ألف دولار .

وعملة البيتكوين عملة رقمية تعتمد علي التشفير وهي “عملة لا مركزية” بمعنى لا يتحكم بها أحد غير مستخدميها فقط، كما أنها لاتخضع إلي أي رقابة مثل المصارف المركزية أو الحكومة كباقي العملات الموجودة حول العالم، ولا تملك البيتكوين رقما متسلسلاً، وكما ذكرنا أنها لا تخضع لسيطرة الحكومة، ويتم التعامل بها عبر شبكات الإنترنت فقط.

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وجدير بالذكر أن بعض البنوك المركزية في الوطن العربي كالسعودية والإمارات وأيضا فلسطين والمغرب وروسيا قد حذرت من التعامل بهذه العملات الإفتراضية أو الرقمية كما أعطت هيئة تنظيمية أمريكية الضوء الأخضر إلى شركة سي إم إي المسجلة في بورصة وول ستريت حتي تبدأ في إصدار عقود آجلة مقومة بالعملة الرقمية “بيتكوين”.، كما ارتفعت عملة البيتكوين خلال تعاملات هذا اليوم حتى تقترب من 17 ألف دولار، وذلك مع بدء التداول عليها في بورصة شيكاغو للعقود الآجلة، كما سجل سعر العملة الرقمية 16.8 ألف دولار وذلك في بداية التعاملات، حسب ما ذكرت منصة ماركت كاب.

وفي الساعات المبكرة من صباح اليوم قد بدأ التداول علي عملة البيتكوين، في بورصة شيكاغو للعقود الآجلة، وأيضا البيتكوين ليس لها أي وجود مادي ,هي غير مغطاة بأي أصول ملموسة ولا يقوم بإصدارها أي بنك مركزي ولا تخضع أيضا لأي جهة رقابية وتعتمد هذه العملة علي عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر في جميع دول العالم وهي التي تحقق من صحة المعاملات وأيضا تضيف مزيد من عملة البيتكوين إلى النظام، كما أنها بدأت في الظهور منذ عام 2009 من قبل شخص غير معروف وأطلق علي نفسه إسم ساتوشي ناكاموتو، كما يجري إصدار نحو 3600 عملية بيتكوين في اليوم الواحد، ليصل عددها إلي 16.5 مليون وحدة يتم تداولها.

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