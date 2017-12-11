“فاروس” ارتفاع كبير لأسعار الدولار خلال هذه الفترة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها “بنك فاروس الاستثماري” حيث توقع أن يرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي خلال العام المالي الجديد 2018/ 2019 ليسجل 18,6 جنيه، بالإضافة إلى توقع البنك ارتفاع سعر صرف الدولار خلال العام المالي التالي له 2019/ 2020 ليسجل 19,8 جنيه، بحسب ما تم إعلانه من قبل بنك فاروس الاستثماري عبر مذكرة بحثية له تم إصدارها مساء أمس الموافق يوم الأحد الحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017.

وأعلن “بنك فاروس الاستثماري” أن العام الجاري سوف تكون هناك حالة من الاستقرار في سعر صرف الجنيه ليستقر عند متوسط سعر 17,5 أمام الدولار، وأضاف البنك أن سعر صرف العملة المصرية يعتمد على عاملين أولهما هي الفارق بين معدلات التضخم الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية وبين الدول التي تتعامل معها من الناحية الاقتصادية والتجارية.

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وصرح بنك فاروس الاستثماري أنه يتوقع أن تتراجع معدلات التضخم الاقتصادي بين الدولة المصرية وبين الدول التي تتعامل معها من الناحية التجارية بواقع 7,4 في المئة في العام المالي 2019/ 2020، في مقابل نسبة 18,3% عن العام المالي السابق 2016/ 2017 بسبب بطء معدلات التضخم الاقتصادي في جمهورية مصر العربية.

وتبعاً لما تم التصريح به من قبل “بنك فاروس الاستثماري” بأن تراجع معدلات التضخم الاقتصادي يؤدي إلى الحفاظ على “القدرة التنافسية” للدولة المصرية مما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على سعر صرف العملة المصرية “الجنيه””.

وتأثر سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار” بتشديد السياسة النقدية من قبل اقتصاديات الدول المتقدمة وخصوصاً في الدولة الأمريكية والتي تعني أن الفجوة في سعر الفائدة يكون في صالح اقتصاديات هذه الدول، وأعلن “بنك فاروس الاستثماري” أن هذه العوامل ستؤدي إلى فرض مزيد من الضغوط على سعر صرف الجنيه، بالإضافة على الإصلاحات التي تجريها الولايات المتحدة الأمريكية في الإصلاحات الضريبية.

وأعلن مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية أن برنامج ضريبي يمنح العديد من الحوافز المالية يتوقع أن يعطي دفعة للاتجاه الصعودي في أسواق الأسهم الأمريكية، وخلال الأسبوعين السابقين قد تراجع سعر صرف الجنيه المصري بقيمة 20 قرشاً أمام الدولار الأمريكي ليسجل 17,98 و17,83 في عملية البيع.

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سعر الدولار اليوم في كافة البنوك والسوق السوداء.