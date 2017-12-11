فنزويلا تعلن عن خططها لإصدار عملة رقمية على غرار البيتكوين

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شرع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في النظر إلى العالم الرقمي للتحايل على حملة العقوبات المالية التي تقودها الولايات المتحدة، معلنا يوم الاحد اطلاق “بترو” وهي عملة افتراضية مدعومة من النفط وذلك لدعم الاقتصاد المنهار، وقال “ان فنزويلا تقوم بإنشاء عملة رقمية يتم دعمها من قبل النفط والغاز والذهب والماس”، مضيفا ان هذه العملة ستساعد فنزويلا على “التقدم فى قضايا السيادة النقدية والقيام بعمليات مالية والتغلب على الحصار المالي”.

وقد ندد زعماء المعارضة بهذا الإعلان الذي يقولون إنه يحتاج إلى موافقة الكونغرس بينما يثير البعض شكوك حول ما إذا كانت العملة الرقمية ستطلق بالفعل فى خضم الاضطرابات، حيث العملة الحقيقية، بوليفار، في السقوط الحر، والبلد يفتقر إلى حد كبير من الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء.

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بيد ان هذا الاعلان يسلط الضوء على تأثير العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب هذا العام على قدرة فنزويلا على تحويل الأموال من خلال البنوك الدولية، كما فرضت واشنطن عقوبات على المسؤولين الفنزويليين والمديرين التنفيذيين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقول المصادر ان إدارات الامتثال تدرس المعاملات المتعلقة بفنزويلا التي أبطأت بعض دفعات السندات وتعقدت بعض صادرات النفط.

من ناحية أخرى، فإن تركيز مادورو بعيدا عن الدولار الأمريكي يأتي في أعقاب الارتفاع الكبير الأخير في البيتكوين مدعوما بالأدلة على أن العملة الرقمية تكتسب ببطء المزيد من الدعم في عالم الاستثمار.

والجدير بالذكر ان حكومة مادورو لديها سجل ضعيف في السياسة النقدية، أدت ضوابط العملة والطباعة المفرطة للمال إلى انخفاض قيمة عملتها بنسبة 57٪ مقابل الدولار الشهر الماضي وحده في السوق السوداء المستخدمة على نطاق واسع، وقد خفض هذا الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 4.30 دولارات فقط وذلك بالنسبة لملايين الفنزويليين الذين يكافحون من اجل تناول ثلاث وجبات يوميا، فإن إعلان مادورو من غير المرجح أن يقدم أي إغاثة فورية للاقتصاد.

وقال زعماء المعارضة انه يمكنك الان البحث عن حاملي السندات والدائنين بالعملات الأجنبية فى خضم خطة لإعادة هيكلة أعباء الديون الرئيسية للبلاد ولكن من المحتمل ان تفشل الخطة، وقال الاقتصادي انجل فأرادوا لوكالة رويترز العالمية “مادورو مجرد مهرج وليس له مصداقية”.

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