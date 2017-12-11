تعرف على أشهر 10 أكاذيب يتم ترويجها عن “البيتكوين”

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ينشر موقع مصر 365 أشهر عشرة أكاذيب يتم تداولها بخصوص العملة الرقمية الإلكترونية بيتكوين حيث أعلن “بنيامين ديسريلي” رئيس الوزراء البريطاني الأسبق أن هناك 3 أكاذيب وهي “أكاذيب الإحصاءات، وأكاذيب ملعونة، وأكاذيب عادية” أما أكاذيب الإحصاءات فهي التي تكون حول عملية استهلاك الطاقة بالإضافة إلى أكاذيب ارتباط البيتكوين بالإرهاب.

ومن الأكاذيب التي يتم تداولها عبر البيتكوين أنه يمول الإرهاب ولم يجد “يوروبول” خلال عام 2016 أي دليل على استخدام البيتكوين في تمويل العمليات الإرهابية أو تمويل الإرهابيين أو تمويل عمليات التفجيرات أو الاختطاف أو التمرد أو تمويل الحروب، وتحاول الحكومات أن تربط بين الإرهاب وبين البيتكوين لقمع العملات الرقمية الإلكترونية، وهناك العديد من الادعاءات التي يتم انتشارها في هذا الشأن ولكن ليس هناك دليل على هذا.

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الكذبة الثانية التي يتم تداولها حول البيتكوين “أنها مجرد فقاعة” فهي ليست فقاعة ولن تنهار وتعود إلى الصفر، أما الكذبة الثالثة هي أن أسعار البيتكوين متقلبة جداَّ وهذا غير صحيح حيث أن خبير الأصول الرقمية “كريس بورنيسك” أعلن أن تقلب البيتكوين في الفترة الحالية أقل من تقلب أسهم “شركة التويتر”.

وتنتشر كذبة رابعة عن البيتكوين وهي إن عملة البيتكوين ستشهد انهياراً مشابهاً لشركة Tulip Mania، والكذبة الخامسة أن البيتكوين تستخدم من قبل “المجموعات الطائفية”، والكذبة السادسة أن عملة البيتكوين في الغالب يتم استخدامها في أغراض غير قانونية وهذا يعد من الادعاءات غير الصحيحة في عام 2013، لكن في الفترة الحالية يتم استخدام عملية البيتكوين من قبل المؤسسات وكذلك الشركات والأشخاص من خلال عمليات البيع والشراء عبر مواقع الإنترنت.

والكذبة السابعة حول البيتكوين هي مخطط بونزي حيث أن النظام “بونزي” يشمل فقط قدامى المستثمرين الذي يتم التعامل معهم من خلال رؤوس “أموال المستثمرين الجدد” ليصعب عمليات الاحتيال، ولكن تعاملات البيتكوين تتميز بالشفافية والوضوح التام بالإضافة إلى أن نمو تعاملات البيتكوين لا يمكن أن يتم السيطرة عليه من قبل أي شخص.

تعد الكذبة الثامنة حول البيتكوين أنه يتم اختراقها، والكذبة التاسعة هو أن البيتكوين هي مجرد موضة، والكذبة العاشرة هي أن عملية تعدين البيتكوين تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة وهذا يعد صحيح.

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