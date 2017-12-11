تطورات جديدة في سعر الجنيه أمام الدولار داخل البنوك المصرية

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شهدت تعاملات اليوم الإثنين تحسن طفيف في سعر الجنيه المصري في مواجهة سعر الدولار الأمريكي وذلك في بعض البنوك مقارنة بتعاملات أمس الأحد، في البنك العربي الإفريقي قد ارتفع سعر العملة الأمريكية قرشاً واحداً عن تعاملات أمس ليكون سعر الدولار للشراء 17,72 بينما للبيع 17,82 ، أما عن مصرف أبوظبي الإسلامي فقد تراجع الدولار بنحو أربعة قروش عن تعاملات أمس الأحد ليكون سعر الشراء 17,77 والبيع 17,87، وفي بنك البركة الإسلامي ارتفع الدولار بنحو ثلاثة قروش في تعاملات اليوم بالمقارنة أمس الأحد فقد سجل سعر الدولار للشراء بنك البركة الإسلامي 17,76 بينما سعر البيع 17.86 ، وعن بنك الإسكندرية ارتفع سعر الدولار بمعدل 3 قروش في تعاملات اليوم مقارنة بتعاملات أمس الأحد ليسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية للشراء 17,76 بينما سعر البيع 17,86 .

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تباين أسعار الدولار في البنوك المصرية، ومع اختلاف أسعار الدولار الأمريكي للبيع والشراء ما بين الارتفاع والانخفاض في بعض البنوك، إلا أن سعر الدولار الأمريكي قد استقر في البنك الأهلي المصري في تعاملات اليوم كما كان عليه في تعاملات أمس الأحد ليسجل الدولار الأمريكي سعر 17,69 للشراء و17,79 للبيع، كذلك الحال فيما يخص البنك التجاري الدولي فقد استقر سعر العملة الخضراء اليوم لتبقى كما هي مثل تعاملات أمس الأحد مسجلاً للشراء سعر 17,75 بينما سعر 17,85 للبيع.

ومن المعروف أن الاقتصاد في مصر يعتمد على الدولار الأمريكي فيما يخص الاستيراد من الخارج الأمر بشكل كبير، حيث يتوقف الكثير من المعاملات على سعر الدولار في مصر بالإضافة إلى سعر الدولار الجمركي في القرارات الخاصة بهذا الصدد، والذي أدى خلال الفترة الماضية وعلى مدار عدة شهور متتالية إلى زيادة أسعار جميع السلع والمنتجات مؤخراً بشكل كبير ، وقد جاء هذا الارتفاع في سعر الدولار الأمريكي عقب قرار البنك المركزي المصري والمتعلق بشأن تعويم الجنيه، والذي قد صدر في شهر نوفمبر من العام الماضي، وهو الأمر الذي أثر على أسعار جميع المنتجات ولاقى غضب كبير وجدل واسع من جانب المصريين بسبب استمرار تزايد الأسعار.