تراجع أسعار الدولار في البنوك المصرية وتوقعات بتحسن سعر الجنية في الفترة القادمة

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خلال تعاملات اليوم في البنوك المصرية، شهد الجنيه المصري تحسنا ملحوظا حيث ارتفع سعر العملة المحلية مقابل سعر الدولار الأمريكي، والذي تغير تغير كبير مقاربة بتعاملات أمس اليوم، حيث تراجع سعر الدولار الأمريكي ببعض البنوك الحكومية والخاصة.

وأوضح مصرف ابو ظبي الاسلامي تراجع في سعر الدولار، حيث خسر الدولار حوالي 4 قروش، حيث سجل الدولار نحو 17.77 جنيه للشراء، ونحو 17.81 جنيه للبيع، حيث سجل أمس نحو 17.81 للشراء مقابل نحو 17.9 للبيع.

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وخلال مصادر من البنك الاهلي تبين استقرار في سعر الدولار عند مبلغ 17.69 جنيه للشراء و 17.79 جنيه للبيع، خلال تعاملات بنك الإسكندرية ارتفع سعر الدولار ليسجل نحو 17.76 جنيه للشراء ونحو 17.8 جنيه للبيع وبذلك يكون ارتفع سعر الدولار نحو 3 قروش عن تعاملات أمس حيث سجل أمس نحو. 17.73 جنيه للشراء ونحو 17.83 جنيه للبيع.

والجدير بالذكر بأن سعر الدولار قد استقر عند مبلغ 17.69 جنيه للشراء، و 17.79 جنيه للبيع، وذلك من خلال تصريحات البنك الأهلي المصري حيث أكدوا بأن سعر الدولار يستقر خلال تعاملات الاسبوع، وايضا استقر الدولار الأمريكي بالبنك التجاري الدولي، حيث سجل سعر الدولار خلال تعاملات الأسبوع الحالي نحو 17.75 جنيه للشراء و 17.85 جنيه للبيع.

ويذكر بأن سعر الدولار قد ارتفع نحو قرشا في بنك العربي الافريقي، حيث سجل نحو 17.72 جنيه للشراء مقابل. 17.82 جنيه للبيع في حين سجل أمس نحو 17.71 جنيه للشراء وبينما سجل نحو 17.81 جنيه للبيع.

وأوضح بنك البركة الإسلامي بأن سعر العملة الأمريكية الدولار قد ارتفع عن تعاملات أمس بنحو 3 قروش حيث سجل نحو 17.76 جنيه للشراء مقابل 17.86 جنيه للبيع، مقابل سجله أمس نحو 17.73 جنيه للشراء و 17.83 جنيه للبيع.

وأشار وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق والشؤون الخارجية، رامي ابو النجا، في خلال تصريح صحفي بأن سعر العملة الأجنبية الدولار الأمريكي واصل في التراجع أمام سعر العملة المحلية الجنيه المصري، مؤكدا أنه خلال الأسابيع المقبلة سوف تشهد البنوك تراجع كبير في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وأوضح بأن سعر صرف الجنية المصري سوف يتحسن خلال الفترة المقبلة، حيث يؤدى إلي تحسين سعر صرف الجنيه المصري علي مدى متوسط الأجل.

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