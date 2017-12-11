هان بينغ: حجم الاستثمارات الصينية فى القاهرة وصل إلى 6 مليار دولار

Advertisements

تم التصريح من قبل المستشار الاقتصادي والتجاري في السفارة الصينية الموجودة في عاصمة جمهورية مصر العربية بان إجمالي الاستثمارات الصينية في الاقتصاد المصري قد بلغ حوالي 6 مليارات دولار أمريكي، وقد قال ان هذه الاستثمارت تضم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وفقا لما ذكره رسميا المستشار الاقتصادى والتجارى الصينى لدى السفارة الصينية فى القاهرة هان بينغ.

والجدير بالذكر ان ذلك قد جاء ذلك خلال كلمته يوم الاثنين التي قام بإلقاءها فى منتدى الأعمال المصرى الصينى الذى تم تنظيمه من قبل كلا من الاتحاد العام لغرف التجارة بالتعاون مع السفارة الصينية بالقاهرة.

Advertisements

وقد اضاف الخبير الصيني خلال كلمته في المنتدى أن معظم المشاريع الاستثمارية الصينية في السوق المصرية كانت في قطاعات البنية التحتية وقطاعات الطاقة بما فيها حوالي 70 مشروعا في قطاع الكهرباء بطاقة إنتاجية قد وصلت الى ما يقرب من حوالي 200 كيلوواط، وقد أشار الخبير الاقتصادي والتجاري خلال كلمته إلى أن هناك عدد من الشركة الصينية التي قامت بالتوقيع مع مصر في الفترة الاخيرة من اجل ان يتم عقدا من اجل بناء طريق كهربائي من مدينة القاهرة إلى مدينة العاشر من رمضان في محافظة الغربية، وايضا تم الاتفاق على ان يتم إنشاء مركز تسوق جديد في مصر.

وقد أشار أيضا الخبير الاقتصادي الصيني خلال كلامه إلى أنه تم إنشاء منطقة صناعية وتجارية صينية في منطقة شمال غرب خليج السويس، وتلك المنطقة تمتد على مساحة حوالي ما يقرب من 20 مليون متر مربع وهذا الامر يعد إنجاز كبير بين كلا من البلدين على المستوى الاقتصادي وأيضا على المستوى التجاري، وقد اكد ايضا انه قد تم الانتهاء من حوالي 4 كيلو مترات مربع بالإضافة إلى ان هناك حوالي 2 كيلو متربع تم الانتهاء من كل مرافقها الأساسية.

وقد قال الخبير الاقتصادي التجاري الصيني خلال كلمته ان كلا من مصر والصين لهم تاريخ طويل من العلاقات والمصالح المتبادلة وشهدت هذه العلاقات فى السنوات الاخيرة نموا مطردا متمثلا فى الزيارات المتبادلة بين رؤساء الدول التى شددت على ضرورة تطوير العلاقات لتشكيل شراكة استراتيجية.

إقرأ ايضا ما هى حقيقة انخفاض الجمارك على السيارات 80% مع بداية العام الجديد؟