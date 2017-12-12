سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12/12/2017.. أسعار الذهب الآن داخل محلات الصاغة

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أعلن أصحاب محلات الصاغة في أخر تصريحاته المتعلقة بشأن سعر الذهب في مصر إنه قد شهد سعر المعدن النفيس انخفاض جديد في تعاملاته التي جرت اليوم داخل الأسواق مقارنة بما ورد من أسعار يوم أمس، حيث جاء أن سعر الذهب الآن قد انخفض بمقدار 7 جنيه طبقا لما جاء من أرقام في مؤشرات البورصة العالمية وسط استمرار لخفض أسعار الذهب في نهاية العام الجاري.

يعد سعر الذهب الآن أحد اهتمامات الكثير من العملاء والمستثمرين في المعدن النفيس بشكل عام، حيث أكد الكثيرين على أنه بالرغم من ارتفاع سعر الذهب في مصر على غرار ارتفاعه عالميا داخل البورصة العالمية إلا أنه مازال يعتبر ركيزة أساسية لديهم ويسعون إلى الحصول عليه، كما ترتب علي هذا الانخفاض عودة بعض العملاء إلى أصحاب محلات الصاغة قبل أن يشهد ارتفاع جديد في الفترة القادمة.

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خرجت بعض التصريحات الصادرة من خبراء المعدن النفيس أنه بالنسبة إلى أسعار الذهب داخل محلات الصاغة والتي تحمل عيار 24 قد سجلت نحو 713.60 جنيه وتعادل بالعملة الأجنبية $40.07 دولار، بينما سجل سعر الذهب اليوم عيار 22 داخل الأسواق نحو 654.14 جنيه وأنها توازي حوالي $36.73 دولار أمريكي، بينما ورد أن سعر الذهب اليوم عيار 21 قد وصل إلى 624.42 جنيه وتعادل بالعملة الأجنبية $35.06 دولار.

وعن أسعار الذهب عيار 18 قد وصلت إلى 535.21 جنيه وأنها توازي حوالي $30.05 دولار أمريكي، وبالنسبة إلى سعر الذهب الآن عيار 14 قد بلغ حوالي 416.27 جنيه وتعادل بالعملة الأجنبية $23.37 دولار، أما فيما يخص سعر الذهب في مصر عيار 12 قد بلغ حوالي 356.80 جنيه وأنها تعادل حوالي $20.03 دولار أمريكي، وفيما يخص سعر الذهب الآن عيار 9 قد بلغ 267.60 جنيه وتعادل بالعملة الأجنبية $15.03 دولار،

وقد ورد في آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر، أن أسعار أوقية الذهب داخل محلات الصاغة قد سجلت نحو 22,193 جنيه وأنها تعادل حوالي $1,246 دولار أمريكي، بينما وصلت أسعار جنيه الذهب داخل الاسواق نحو 4,995 جنيه وتعادل بالعملة الأجنبية $280.48 دولار، أما فيما يخص اسعار كيلو الذهب داخل الاسواق المصرية نحو 713,603 جنيه وأنها تعادل حوالي $40,068 دولار.