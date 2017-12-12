سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 12/12/2017.. أسعار الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية

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سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 12/12/2017.. أسعار الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية
الحديد والأسمنت

أكد خبراء البناء والتعمير أن سعر الحديد في مصر مازال يشهد استقرار مؤقت خلال عملياته اليومية من بيع وشراء داخل سوق البناء على عكس  سعر الأسمنت الذي مازال يشهد ارتفاعات جديدة بشكل شبه يومي وسط عدد من الغيابات من قبل الشركات المنتجة له حتى تتمكن من توفيق أوضاعها أو تعود إلى الساحة مرة أخرى، جدير بالذكر أنه قد شهد خلال تعاملات اليوم سعر طن الحديد استمرارًا في ثباته مقارنة بما ورد من أسعار يوم أمس وسط مزيد من الترقب وخاصة مع دخول العام الجديد على الرغم من صدور العديد من التوقعات من قبل المهتمين بسعر الحديد بالإضافة إلى سعر الاسمنت بالاسواق المصرية.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز12100 جنيه12100 جنيه
حديد بشاي12080 جنيه12080 جنيه
حديد العتال12050 جنيه12050 جنيه
حديد عطيه12000 جنيه12050 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي11950 جنيه11950 جنيه
حديد المصريين11950 جنيه11950 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكومي11850 جنيه11850 جنيه
حديد العشري11850 جنيه11850 جنيه
حديد الجيوشي11850 جنيه11850 جنيه
حديد مصر ستيل11850 جنيه11850 جنيه
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أسعار الحديد والأسمنت الآن في الأسواق المصرية:

أما فيما يخص سعر الاسمنت البورتلاندي العادي في ساحة البناء والتعمير فقد استمر في ارتفاعاته المتكررة اليوم خلال عمليات البيع والشراء مقارنة بما ورد من أسعار يومي أمس والأيام الماضية، حيث شهد سعر الاسمنت البورتلاندي اليوم ايضًا زيادة كبيرة على سعر طن الاسمنت في أغلب الشركات الموجودة داخل سوق البناء والتعمير كما غاب عن الساحة عدد منها وسط تخوفات من استمرار هذا الارتفاع المتكرر والذي يتوقع أن ينتج عنه إصابة السوق بالشلل في تعاملات والعودة إلى حالة الركود من جديد.

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح923 جنيه
أسمنت النصرالنصر880 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس963 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير890 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرة880
أسمنت وادي النيلالمصري888 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص898 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان883 جنيه
أسمنت العريشالعسكري850 جنيه
أسمنت سيناءسيناء890 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخرغير متاح
السويس للأسمنتالسويس913 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة913 جنية
أسمنت تكنو تكنوغير متاح
أسمنت حلوانحلوان913 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف890 جنيه
السويديالسويدي913 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي883 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله888 جنيه
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يعد سعر الأسمنت الأبيض أحد أهم عناصر البناء والتعمير داخل السوق المحلي، حيث ورد أنه بالنسبة إلى سعر الأسمنت الأبيض قد سجل خلال تعاملات اليوم ثبات ملحوظ في تعاملاته مقارنة بما ورد من اسعار يوم أمس وخلال الأايام القليلة الماضية.

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1780 جنية
سوبر سيناءسيناء1730 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1720 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1720 جنية
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ورد فى تصريحات الخبراء أن الشركات المنتجة إلى الأسمنت المخلوط داخل سوق البناء والتعمير مازالت متمسكة بسعر الأسمنت في تعاملاته اليومية خلال الأيام الأخيرة على الرغم من استمرار ارتفاع سعر الأسمنت المخلوط في بعضها وغياب الباقين عن ساحة البناء.

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيلغير متاح
الشركة القومية للأسمنتغير متاح
أسمنت حلوان830 جنيه
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أما فيما يخص تعاملات سعر الاسمنت المقاوم فقد ارتفع مرة أخر سعر الأسمنت المقاوم داخل الاسواق مقارنة بتعاملاته الأخيرة بالأسواق وسط توقعات بأنه سوف يشهد مزيد من الارتاعات خلال الفترة القادمة.

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم963 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وترغير متاح
لافارج للأسمنتقاهر البحارغير متاح
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر945 جنيه
السويديالسويدي المقاوم953 جنيه
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