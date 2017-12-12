سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 12/12/2017.. أسعار الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية

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أكد خبراء البناء والتعمير أن سعر الحديد في مصر مازال يشهد استقرار مؤقت خلال عملياته اليومية من بيع وشراء داخل سوق البناء على عكس سعر الأسمنت الذي مازال يشهد ارتفاعات جديدة بشكل شبه يومي وسط عدد من الغيابات من قبل الشركات المنتجة له حتى تتمكن من توفيق أوضاعها أو تعود إلى الساحة مرة أخرى، جدير بالذكر أنه قد شهد خلال تعاملات اليوم سعر طن الحديد استمرارًا في ثباته مقارنة بما ورد من أسعار يوم أمس وسط مزيد من الترقب وخاصة مع دخول العام الجديد على الرغم من صدور العديد من التوقعات من قبل المهتمين بسعر الحديد بالإضافة إلى سعر الاسمنت بالاسواق المصرية.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 12100 جنيه 12100 جنيه حديد بشاي 12080 جنيه 12080 جنيه حديد العتال 12050 جنيه 12050 جنيه حديد عطيه 12000 جنيه 12050 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه حديد الجيوشي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد مصر ستيل 11850 جنيه 11850 جنيه

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أسعار الحديد والأسمنت الآن في الأسواق المصرية:

أما فيما يخص سعر الاسمنت البورتلاندي العادي في ساحة البناء والتعمير فقد استمر في ارتفاعاته المتكررة اليوم خلال عمليات البيع والشراء مقارنة بما ورد من أسعار يومي أمس والأيام الماضية، حيث شهد سعر الاسمنت البورتلاندي اليوم ايضًا زيادة كبيرة على سعر طن الاسمنت في أغلب الشركات الموجودة داخل سوق البناء والتعمير كما غاب عن الساحة عدد منها وسط تخوفات من استمرار هذا الارتفاع المتكرر والذي يتوقع أن ينتج عنه إصابة السوق بالشلل في تعاملات والعودة إلى حالة الركود من جديد.

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 923 جنيه أسمنت النصر النصر 880 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 963 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 890 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة 880 أسمنت وادي النيل المصري 888 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 898 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 883 جنيه أسمنت العريش العسكري 850 جنيه أسمنت سيناء سيناء 890 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر غير متاح السويس للأسمنت السويس 913 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 913 جنية أسمنت تكنو تكنو غير متاح أسمنت حلوان حلوان 913 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 890 جنيه السويدي السويدي 913 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 883 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 888 جنيه

يعد سعر الأسمنت الأبيض أحد أهم عناصر البناء والتعمير داخل السوق المحلي، حيث ورد أنه بالنسبة إلى سعر الأسمنت الأبيض قد سجل خلال تعاملات اليوم ثبات ملحوظ في تعاملاته مقارنة بما ورد من اسعار يوم أمس وخلال الأايام القليلة الماضية.

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1780 جنية سوبر سيناء سيناء 1730 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1720 جنية رويال العادة رويال غير متاح أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1720 جنية

ورد فى تصريحات الخبراء أن الشركات المنتجة إلى الأسمنت المخلوط داخل سوق البناء والتعمير مازالت متمسكة بسعر الأسمنت في تعاملاته اليومية خلال الأيام الأخيرة على الرغم من استمرار ارتفاع سعر الأسمنت المخلوط في بعضها وغياب الباقين عن ساحة البناء.

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل غير متاح الشركة القومية للأسمنت غير متاح أسمنت حلوان 830 جنيه

أما فيما يخص تعاملات سعر الاسمنت المقاوم فقد ارتفع مرة أخر سعر الأسمنت المقاوم داخل الاسواق مقارنة بتعاملاته الأخيرة بالأسواق وسط توقعات بأنه سوف يشهد مزيد من الارتاعات خلال الفترة القادمة.