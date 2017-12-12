خبير يعلن عن حقيقة انخفاض أسعار الخضروات في مصر

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خرجت بعض التصريحات من السيد وائل النحاس، والذي يعمل خبير اقتصادي، بشأن أسعار الخضروات في مصر، حيث أكد على إن الأسعار داخل الأسواق المصرية في الفترة الحالية لم تشهد أي تغيرات جديدة، كما أكد على أنها لم ينخفض مثل ما ورد من أنباء مؤخرًا.

أكد السيد وائل النحاس في حواره على أن الأنباء التي قد ذكرها البعض بشأن انخفاض أسعار الخضروات في السوق المحلي تشهد حاليا استقرار مؤقت، وأنه بالنسبة إلى معدل التضخم قد انخفض من 31% إلى حوالي 25%، وهذا يعني أن وتيرة ارتفاع الأسعار داخل الأسواق المصرية بشكل عام قد انخفضت بما يعادل نسبة 6%، وهو الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع الأسعار بمقدار 25%.

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وتابع الخبير ” النحاس” في تصريحاته، فى حواره الذي قد أذعته شاشة برنامج” العاشرة مساءً”، والتي يتم إطلاقه على القناة فضائية “دريم”، أن عملية انخفاض أسعار الخضروات في مصر وخاصة في بعض المناطق والأسواق ليس ورائها الحكومة ولم يتم الإعلان عنها، حيث يرجع السبب الحقيقي في هذا إلى التجار وسعيهم إلى خفض سعر الكيلو بشكل كبير من أجل أن يتخلصون من الخضروات والسلع التي يمتلكونها خوفَا من تلفها عند تواجدها مدة كبيرة لديهم أو عندما لا يجيدون عملية التخزين فى الفترة الحالية وذلك يرجع إلى شدة الرطوبة.

وأضاف النحاس فى حواره أنه بالنسبة إلى الحكومة المصرية لم تقوم في الوقت الراهن إقامة أي مشاريع تنموية جديدة من شأنها العمل على خفض الأسعار أو أسعار المنتجات، وهذا يعني أن فكرة الحديث التي وردت على عملية انخفاض أسعار السلع أو المنتجات وخاصة أسعار الخضروات ما هي إلا وهمية وغير حقيقي.