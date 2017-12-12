واصف: انتعاش في سوق الذهب بسبب تراجع سعر المعدن النفيس

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تم الكشف من قبل إيهاب واصف، والذي يكون عضو في مجلس إدارة شعبة معادن الذهب الموجودة فى الغرفة التجارية بمدينة القاهرة، عن أن مبيعات الذهب قد شهدت رواجا كبيرا وكان ذلك في اثناء الفترة التى تلت التراجع الذي حدث في سعر المعدن النفيس، حيث انه قد حدث تراجع كبير في سعر الذهب على مدار الأسبوعين الماضيين، وقد قال إيهاب واصف لافتا خلال تصريحه إلى أن ما حدث من تراجع في سعر الذهب، حيث انه نزل من سعر 640 جنيها وذلك فى نهاية شهر نوفمبر الماضى إلى حوالي 619 جنيها في الوقت الحالي قد أدى إلى حدوث انتعاش كبيرة في حركة البيع الموجودة بالأسواق.

وقد أضاف إيهاب واصف خلال كلامه أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الانتشار في مبيعات المعادن النفيسة وخصوصا الذهب في السوق المصري، وسوف يأتي ذلك بسبب تراجع سعر الذهب فى مصر، والجدير بالذكر ان انخفاض السعر في مصر قد جاء بالتزامن مع موجة انخفاض الذهب التي انتشرت في العالم، وجاء ذلك حيث حدث تراجع في سعر الأوقية حتى تسجل أدنى مستوى لها خلال 4 أشهر، وأصبح يتراوح سعرها من حوالي 1245 دولارا أمريكي إلى حوالي 1250 دولارا أمريكي، وذلك الانخفاض حدث بعد أن كان سعرها يقترب من حوالي 1300 دولار أمريكي.

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وتجدر الاشارة الى ان سوق الذهب يتميز بالتطورات الفورية سواء في مصر او في العالم ويجب متابعة اسعار الذهب بصورة لحظية بسبب تغيرها، حيث ان أسعار الذهب فى مصر وفي العالم تخضع لسياسة العرض والطلب، ويحدث في السوق المصري تغير سواء مع حدوث اي ارتفاع او انخفاض فى السوق العالمية، وترتبط بصورة مباشرة بأسعار الدولار الأمريكي، سواء في السوق الرسمية او في السوق السوداء.

وقد تابع موقع مصر 365 اسعار الذهب وتغيرها سواء في السوق العالمي أو في السوق المصري، وذلك حتى يستطيع المواطن ان يتعرف على سعر الذهب من خلال متابعة الموقع، وذلك لأن اسعار الذهب يجب ان تكون لحظية بسبب تغيرها السريع وتغيرها الوقتي، حيث أنها تتأثر بسياسة العرض والطلب وهي سياسة مرنة جدا تؤثر على الأسعار بسهولة.

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