“سعر عملة اللايت كوين” يقفز بنحو الضعف خلال تعاملات يوم الاثنين

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تابع موقع مصر 365 تسجيل سعر عملة “اللايت كوين” قفزة تصل إلى ضعف سعرها وذلك خلال تعاملات مساء أمس، مما أدى إلى رفع العملة إلى “المرتبة السادسة”، حيث أن تعاملات عملة “اللايت كوين” طول شهر ديسمبر الجاري لعام 2018 كان سعر تداولها بين تسعين إلى مائة دولار، ولكن ارتفع سعرها بشكل كبير من يوم الجمعة الماضية لتسجل حوالي مائة وخمسين دولار، واستمرت في الصعود خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن تصدرت ابتداءً من يوم السبت الماضي لتحتل المرتبة الأولى بسعر مائتين وأربعين دولار وهذا للمرة الأولى للعملة على الإطلاق.

توقف ارتفاع سعر عملة “اللايت كوين” في تعاملات يوم الأحد الماضي لتشهد بعدها حالة من الانخفاض في سعرها ليصل إلى أقل مستوى لها ليسجل مائة وخمسة وعشرين دولار وبالرغم من هذا الانخفاض إلا أن سعر عملة “اللايت كوين” قد بدأ في الارتفاع من جديد يوم الاثنين متأثراً بحالة التفاؤل التي سيطرت على متداولي العقود الآجلة لعملة “بيتكوين”، وحظيت عملة “اللايت كوين” بأفضل أداء بين العملات الرقمية خلال تعاملات أمس.

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وسجلت عملة “اللايت كوين” على منصة تداول العملات الرقمية الإلكترونية BITFINEX إلى مائة وخمسة وثمانين دولار للمرة الأولى للعملة، وهذا يعد ارتفاع كبير خلال تعاملات يوم واحد بنسبة تصل إلى أكثر من ثلاثين في المئة، وتركز في ثلث حجم التداول بعملة “اللايت كوين” في أزواج التداول مقابل الدولار الأمريكي، ومقابل عملة USDT في حين أن “زوج العملة LTC/KRW يمثل ارتفاع بنسبة 12%.

ساهمت العديد من العوامل في ارتفاع قيمة عملة “اللايت كوين” أولها أن استفادة العملة من تضخم قاعدة المستخدمين لمنصة تداول COINBASE، عكس عملة البيتكوين وعملة الاثيريوم، حيث أن عملة “اللايت كوين” تملك اعتراف بنسبة أقل بها خارج هذه الصناعة، وقامت المستخدمين الجدد لمنصة التداول بشراء كميات صغيرة من عملة “اللايت كوين” لرخص عن عملة البيتكوين، وعملة الاثيريوم.

بالإضافة إلى دعوة القائمين على عملة “اللايت كوين” على العديد من “البرامج الجديدة” ليتم مناقشة عقود البيتكوين الآجلة وغيرها من التطورات الطارئة على صناعة العملات الرقمية الإلكترونية، واستغل هذا كله في التعريف بعملة “اللايت كوين” كحل للمدفوعات اليومية التي تتكامل مع فوائد عملة البيتكوين مخزون للقيمة.

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