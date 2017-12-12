أسعار اللحوم والدواجن اليوم الثلاثاء 12/12/2017.. سعر اللحوم والدواجن الآن في الأسواق المصرية

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شهدت الأسواق المصرية حالة جديدة من الاستقرار على أسعار اللحوم والدواجن داخل محافظات مصر بعد أن انخفض سعر اللحوم بمقدار كبير في الفترة الأخيرة، وعلى هذا قد أعلن أصحاب المحلات والمتاجر أنهم قد سعوا إلى خفض الأسعار حتى يتمكنوا من تحريك السوق بعد أن أصيب بالشلل في الفترة الأخيرة بشكل كبير.

جاء في التصريحات أن سعر اللحوم الحمراء قد استقر خلال تعاملاته بجميع الأسواق في أغلب المحافظات، حيث أنه قد وصل سعر كيلو لحم الكندوز إلى 150 جنيهًا وذلك في محافظة مطروح مقارنةً بسعر اللحمة في محافظة الغربية والذي قد وصل إلى حوالي 145 جنيه، بينما وصل سعر اللحم الضأن في محافظة الغربية إلى 150 جنيهًا، مقارنةً بها في محافظة مطروح والذي قد وصل إلى١٤٠ جنيهًا للكيلو الواحد ، وصل سعر كيلو لحم البتلو إلى 140 جنيهًا في محافظة أسوان، مقارنةً محافظة السويس والتي قد وصل فيها إلي ١٤٥ جنيهًا، أما عن محافظة قنا فقد وصل سعر الكيلو إلى 130 جنيهًا للكيلو الواحد.

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وسجل سعر لحم الكندوز الصغير 105 جنيهات محافظة المنيا، مقارنةً محافظة الاسكندرية 150 جنيهًا للكيلو الواحد ، بينما وصل سعر لحم البتلو بعظم 95 جنيهًا في محافظة بورسعيد مقارنةً 110 جنيهات بمحافظة البحيرة، أما عن محافظة المنوفية ب١٢٠ جنيهًا للكيلو الواحد .

تراوح أيضًا سعر اللحم الضأن بعظم ما بين 110 :١٥٠ جنيهًا بمحافظة الإسكندرية للكيلو الواحد، أما عن سعره في محافظة الجيزة يتراوح ما بين 120 :140 جنيهًا للكيلو الواحد ، ووصل في محافظة الفيوم إلى 140 جنيهًا للكيلو الواحد.

وبالنسبة إلى أسعار الدواجن في مصر، قد وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء المُجمدة داخل الأسواق خلال تعاملات اليوم إلى نحو 25 جنيهًا بمطروح، وذلك جاء مقارنةً بـ 41 جنيهًا قد سجلتها محافظة أسيوط، وقد ورد أنه قد سجل سعر الدواجن البلدي المُجمدة في محافظة الدقهلية حوالي 35 جنيهًا مقارنة بما ورد في محافظة قنا التي قد سجلت نحو 35 جنيهًا للكيلو الواحد.