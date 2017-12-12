“مدبولي” يعلن أن مصر قد حققت صدى عالمي في مجال الإنشاء والتعمير

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها “وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة” الدكتور “مصطفى مدبولي” حيث أكد أن “مدينة العلمين الجديدة” بعد أن يتم الانتهاء من تنفيذها ستكون من أهم وأجمل المدن الساحلية ليس على مستوى الدولة المصرية فقط بل على مستوى العالم بأسره، وأوضح أنها ستكون مدينة كاملة متكاملة على أن يتم إقامة جامعتين فيها.

وصرح الدكتور “مصطفى مدبولي” خلال مشاركة في فعاليات مؤتمر “غرفة التجارة الأمريكية” عن مستقبل البناء والتعمير في جمهورية مصر العربية اليوم الموافق يوم الثلاثاء أنه سيتم استقبال طلبات من قبل أربعة من مطوري العقارات من أجل الشروع في العمل بمشروع إقامة جامعتين في “مدينة العلمين الجديدة”، وأشار أن الهدف من إقامة هذه المدينة إلى جانب مشروعات المدن الأخرى مثل مدينة بورسعيد الجديدة هو إقامة مدن جديدة كاملة تتضمن جميع المرافق التي يحتاجها المواطنين.

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وأعلن الدكتور “مصطفى مدبولي” أن جهود الدولة المصرية في مجال التعمير والإنشاء قد حققت صدى كبير في جميع أنحاء العالم، وأوضح أن “القطاع الخاص” عليه دور كبير في إقامة المدن الجديدة، وخصوصاً أن الدولة المصرية في حاجة إلى مزيد من المدن الجديدة التي يتم إقامتها باتباع أحدث الطرق العالمية وهو ما يتم تعريفه تحت مسمى “جيل جديد من المدن”.

وأشار الدكتور “مصطفى مدبولي” أن إقامة العديد من المدن الجديدة يتناسب مع “الزيادة السكانية الكبيرة” في الدول المصرية، وتقدم بدعوة جميع العاملين في المجال العقاري بالتحلي بروح المغامرة من أجل اكتشاف مناطق جديدة ليتم فيها إقامة المدن الجديدة بعيداً عن عاصمة الدول المصرية “القاهرة” وخصوصاً أن مصر دولة مستقرة تشمل العديد من الفرص الحقيقية في مجال الاستثمار العقاري.

أعلن الدكتور “مصطفى مدبولي” أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة حقق رقم قياسي عالمي بما تم إنجازه منذ بداية المشروع إلى الوقت الحالي، وأوضح أنه منذ عام واحد لم يتوقع أحد أن تم تحقيق هذا الإنجاز الكبير، وأضاف “عندما أجلس مع نفس الأشخاص أحدهم يسأل عن المتوقع إنجازه خلال العامين المقبلين”.

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