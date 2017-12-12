تعرف على 5 نصائح هامة لمن يرغب في شراء الذهب

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تابع موقع مصر 365 حالة عدم الاستقرار في أسعار الذهب وتذبذب الأداء الاقتصادي له بعد فترة انخفاض أسعار الذهب مساء أمس ارتفع اليوم بزيادة مقدارها سبعة جنيهات فى الجرام الواحد، بسبب ارتباط أسعار الذهب بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك ارتباطه بسعر الدولار.

وهناك بعض من النصائح التي يجب أن يتبعها من يرغب في شراء الذهب والنصيحة الأولى هي زيارة العديد من محلات الصاغة قبل عملية الشراء من أجل تجنب ممارسة جشع من قبل بعض تجار الذهب ومن أجل المتابعة المستمرة للأسعار ليكون الراغب في الشراء على وعي كامل بما هو جديد في أسعار الذهب.

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وينصح لمن يرغب في شراء الذهب أن يتم اختيار توقيت “الركود” فهناك بعض الأوقات التي تعاني منها أسواق الذهب من حالة ركود حركة البيع والشراء وتسعى العديد من محلات الصاغة إلى تقديم العديد من العروض الترويجية من أجل جذب الراغبين في شراء المعدن الأصفر، فمن خلال تلك العروض يمكن شراء الذهب بأسعار أقل من أوقاتها العادية.

أما النصيحة الثالثة لمن يرغب في شراء الذهب هو الابتعاد عن المناسبات المختلفة لشراء الذهب فهذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب حيث أن أسواق المعدن الأصفر تعتمد على سياسة العرض والطلب، بالإضافة إلى الابتعاد عن تلك المناسبات التي تؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار الذهب.

النصيحة الرابعة لمن يرغب في شراء الذهب هو متابعة أسعاره بشكل يومي من خلال مواقع الانترنت لمعرفة الوقت انخفاض سعر المعدن الاصفر ليقوم الراغب في الشراء من اغتنام فرصة تراجع أسعار الذهب في تلك الفترة، أما النصيحة الخامسة هي توفير الأموال اللازمة من أجل شراء الذهب ليتم من خلال تحديد الفترة التي ينخفض فيها سعر الذهب من أجل إتمام عملية الشراء.

وسجل سعر الذهب اليوم الموافق يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017 عيار 21 حوالي 614 جنيه للجرام الواحد، وعيار 18 فقد سجل سعر 526 جنيه للجرام، وعيار 24 سبعمائة وواحد جنيه مصري، أما بالنسبة إلى سعر الجنيه الذهب عيار 21 حيث سجل أربعة آلاف وتسعمائة واثنى عشر جنيه ويزن الجنيه الذهب حوالي 8 جرام من الذهب عيار 21.

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