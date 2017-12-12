تعرف على 5 سلع لن تكون في متناول الفقراء خلال العام الجديد 2018

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تابع موقع مصر 365 ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية خلال الفترة السابقة، ومع اقتراب حلول العام الجديد 2018 يتوقع خبراء الأقتصاد أن ترتفع أسعار العديد من السلع والخدمات بعد رفع أسعار الوقود والمحروقات تنفيذاً لشروط وتعليمات “بنك النقد الدولي” حيث أن هناك العديد من السلع التي لن تكون متاحة للفقراء خلال العام الجديد بسبب ارتفاع أسعارها.

يعاني العديد من المواطنين من أجل الحصول على اللحوم حيث تتراوح أكثر من مائة وخمسين جنيه مما جعلها ليست في متناول الفقراء في الدولة المصرية، وتقوم العديد من الطبقات الاجتماعية الغير قادرين على شراء اللحوم من استبدالها بشراء عظام اللحوم، وأصبح شراء اللحوم من قبل الطبقة المتوسطة داخل المجتمع المصري أمر صعب، ومن المتوقع أن يرتفع سعر كيلو اللحم خلال العام الجديد لما يزيد عن مائة وثمانين جنيه مصري، مما سيجعلها غير متاحة للفقراء خلال 2018.

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وتعد الفواكه أيضا من وسائل الترفيه وليس من الضرورات الغذائية للفقراء وكذلك طبقات محدودي الدخل بسبب ارتفاع تكلفتها، وبالنسبة للعام الجديد ستختفي أيضا الفواكه من حياة محدودي الدخل وكذلك الفقراء ليحل محلها سعيهم الدائم إلى توفير احتياجاتهم الأساسية.

عانت “الملابس الجديدة” من حالة الركود خلال الفترة الحالية والفترة الأخيرة من العام الجاري 2017 بسبب ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة مبالغ فيها مما دفع العديد من الأسر إلى العزوف عن شراء الملابس الجديد والاعتماد على الملابس المستعملة بدلاً منها..

وفي العام الجديد 2018 يتوقع أن تكون الأجهزة الكهربائية وكذلك الأجهزة الإلكترونية وسيلة ترفيهية مما يؤدي إلى عزوف العديد من الطبقات محدودة الدخل من المواطنين وكذلك الطبقات الفقيرة داخل المجتمع المصري، ومن المتوقع أن يشهد العام الجديد حالة من ارتفاع أسعارها والذي دائم طول عام 2017 بسبب حالة التضخم الاقتصادي المصري وكذلك تحرير سعر الصرف الذي ساهم في ارتفاع العديد من السلع المستوردة وتعد الأجهزة الإلكترونية والكهربائية من السلع المستوردة التي شهدت ارتفاع كبير في أسعارها خلال العام الحالي.

وشهدت أيضا السجائر ومنتجات الدخان ارتفاع كبير في أسعارها خلال العام الجاري 2017 وتوقع العديد من الاقتصاديين وخبراء الاقتصاد أن تشهد منتجات الدخان وعلى رأسها السجائر من ارتفاع جديد خلال العام الجديد مما سيؤدي إلى حرمان الطبقات الفقيرة منها أيضا خلال عام 2018.

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