سعر الذهب اليوم الاربعاء 13/12/2017.. اسعار الذهب الآن في محلات الصاغة

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جاء في أحدث التصريحات الصادرة بشأن أسعار الذهب أنه قد سجل سعر الذهب الآن ارتفاع جديد خلال تعاملات المعدن النفيس في البورصة العالمية، حيث جاء في تصريحاته خبراء الاقتصاد أنه على الرغم من سلسلة الانخفاضات التي شهدتها تعاملات سعر الذهب في مصر على غرار المؤشرات الصادرة عن البورصة العالمية قد شهد سعر الذهب اليوم ارتفاع جديد في تعاملاته.

ارتفع سعر الذهب اليوم خلال عمليات البيع والشراء بمقدار جنيه واحد على الرغم من انخفاضه في الأيام السابقة ليستمر سعر الذهب علي موجة من عدم الاستقرار خلال تعاملاته في سوق الذهب وسط تخوفات من وجود عدد من الارتفاعات المستقبلية في الفترة القادمة عالمية كما صرح العديد من المهتمين بسوق الذهب والمستثمرين.

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ورد أن أسعار الذهب قد سجلت خلال تعاملاتها اليوم مستوى جديد حيث بلغ عيار 24 خلال عمليات البيع والشراء حوالي 710.32 جنيه حيث تعادل بالعملة الأجنبية $40.02 دولار، بينما جاء أن سعر الذهب بالنسبة إلى عيار 22 قد وصل إلى 651.14 جنيه وتساوي حوالي $36.68 دولار أمريكي، وعن أسعار الذهب والتي تصل إلى عيار 21 قد سجلت نحو 621.55 جنيه وتساوي حوالي $35.02 دولار.

وعن أسعار الذهب عيار 18 قد وصل إلى 532.75 جنيه حيث تعادل بالعملة الأجنبية $30.01 دولار امريكي، بينما وصل سعر الذهب الآن عيار 14 قد سجل نحو 414.36 جنيه وتساوي حوالي $23.34 دولار، وعن سعر الذهب في مصر عيار 12 قد سجل نحو 355.16 جنيه حيث تعادل بالعملة الأجنبية $20.01 دولار أمريكي، وبالنسبة إلى سعر الذهب اليوم عيار 9 قد بلغ حوالي 266.37 جنيه وتساوي حوالي $15.01 دولار.

وفيما يخص أسعار أوقية الذهب قد بلغ حوالي 22,091 جنيه حيث تعادل بالعملة الأجنبية $1,245 دولار أمريكي، وبالنسبة إلى أسعار جنيه الذهب قد سجل نحو 4,972 جنيه وتساوي حوالي $280.14 دولار، وعن أسعار كيلو الذهب قد بلغ حوالي 710,325 جنيه حيث تعادل بالعملة الأجنبية $40,019 دولار أمريكي،