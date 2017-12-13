تعرف علي أفضل موعد لشراء وبيع الذهب في سوق الصاغة

Advertisements

نظرا للانخفاض الحاد في أسعار الذهب عالميا خلال الأيام القليلة الماضية، أدى ذلك الأمر إلي تأثر سعر الذهب في مصر، لذلك يتردد البعض في حين شراء الذهب أو بيعه خوفا من الزيادة أو النقصان في سعره، لذلك سوف نقدم اليكم نصيحة اقتصادية لمعرفة أفضل وقت لشراء الذهب وايضا افضل توقيت بيع المعدن النفيس الذهب، وذلك لتحقيق أعلى المكاسب الاقتصادية وتحقق الربح الكامل دون خسارة.

ونظرا لانخفاض الشديد في سعر الذهب، يتطلع البعض في شراء الذهب ليقوموا بالاستثمار فيه، وينتظرون عندما يرتفع سعر الذهب ليقوموا ببيعه، لذلك تتطلع الي النصيحة الاقتصادية للتعرف علي أفضل موعد لشراء وبيع الذهب:

Advertisements

في البداية سعر الذهب يسجل حاليا أدنى مستوى له، حيث سجل عيار 21 سعر 618 جنية في سوق الصاغة، لذلك نرى أنه زاد الطلب علي شراء الذهب حاليا، وقام أحد تجار الصاغة تقدم النصيحة لمن يرغب في شراء الشبكة، يجب عليهم الشراء في الوقت الحالي، نظرا لتراجع سعر الذهب ويعتبر هذا أدنى سعر سجله الذهب خلال الأربع أشهر الأخيرة، حيث وصل أعلى سعر للجرام الي 650 جنية ذلك نتيجة للتجربة النووية لكوريا الشمالية خلال سبتمبر الماضى.

ويتساءل الكثير من الأشخاص عن أهم سؤال، هل سينخفض سعر الذهب مجددا، هل سعر عيار الذهب 21 سوف يشهد هبوط خلال الأيام القادمة ويسجل سعر اقل من 618 جنية، الجدير بالذكر بأن سعر الأوقية يشهد ثبات واستقرار في الوقت الحالي، ولكن خلال آخر تعاملات له ارتفع سعر الأوقية بقيمة 3 دولارات لذلك سجل 1248 دولار بعد سعر 1245 دولار، لذلك يعتبر هذا منحنى تصاعدي، ويتوقع تجار الذهب بارتفاع طفيف في أسعار الذهب خلال بداء من غدا في سوق الصاغة المصرية، ويتوقعون أنه لن ينخفض سعر الذهب عن 618 جنية.

فنجد هنا أفضل موعد لشراء الذهب يكون في الوقت الحالي نظرا لتوقعات التجار، أما عن أفضل موعد لبيع الذهب، يرى التجار أن الوقت الحالي هو أسوأ وقت لبيع الذهب، ويعتبر أفضل وقت لبيع الذهب في حين تراجع سعر الدولار في البورصات العالمية الأمر الذي يؤدي إلي ارتفاع سعر الأوقية عالميا، يتبعه ارتفاع في سعر الذهب محليا، ويكون أفضل وقت لبيع الذهب، وفي حين وصول سعر الذهب أعلى من 645 جنيها للجرام فذلك يعتبر افضل توقيت للبيع.

اقرا ايضا:

أيهما أفضل كوعاء ادخاري واستثماري.. الدولار أم الذهب؟